İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yasa dışı bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi Burak Soylu geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Soylu 11 yaşındayken, Erdoğan'a cezaevindeyken mektup yazmasıyla biliniyor.

TOPLU İŞTEN ÇIKARMA

Halk TV'nin haberine göre, Burak Soylu’nun tutuklanmasından sonra HAR Group bünyesindeki ROOFSTACKS A.Ş.’de çalışan yüzlerce kişinin işine son verildiği öne sürüldü. Çalışanların anlattıklarına göre, cuma günü gerçekleştirilen bir toplantıda, yaklaşık 220 çalışana aynı gün son iş günleri olduğu ifade edildi.

Yapılan toplantıda işten çıkışların “Kod 18 - İşin Sona Ermesi” gerekçesiyle yapıldığı, bu sayede yasal olarak “toplu işten çıkarma” prosedürlerinin devre dışı bırakıldığı iddia edildi.

Çalışanlara sadece Ocak ayı maaşlarının Şubat ayında ödeneceği, ihbar ve kıdem tazminatlarının ise Eylül, Ekim ve Kasım aylarında üç taksit halinde yatırılacağı ifade edildi. İddiaya göre şirket avukatı, “Dava açılsa da açılmasa da ödeme planının değişmeyeceğini” söyledi.

"SİYASİ İTİBAR SUİKASTI"

Öte yandan öğle saatlerinde gerçekleştirilen ve 428 kişinin katılım gösterdiği başka bir bilgilendirme toplantısında ise şirket yöneticilerinden biri tanesinin yaşananların “siyasi bir itibar suikastı” olarak tanımladığı, zarar eden birimlerin kapatılacağının ifade edildiği belirtildi.