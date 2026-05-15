Hukukun siyasetin dizayn aracına dönüşmesine yönelik tartışmalar sürerken, kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmalara yönelik gizlilik ihlali de söz konusu tartışmaların bir parçası olarak öne çıkıyor. Soruşturmaların bağlamından kopup farklı algılar oluşmasına yol açan gizlilik ihlaline bir tepki de Erdoğan'ın hukukçusu olarak bilinen Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten geldi.

Özgenç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güncel hukuk uygulamasındaki sorunlardan biri, soruşturmanın gizliliğinin kapsamıdır. Adil bir yargılama için, sağlıklı bir soruşturma yapılması gerekir. Bunun yanı sıra, lekelenmeme miktarının güvenceye alınabilmesi için, soruşturmanın kapsamı, düzenlenen iddianamenin kabulüne kadar harici kişilere ve özellikle medyaya karşı gizli tutulur. Soruşturmanın içeriğinin harici kişilerin ve özellikle medyaya karşı gizliliğinin ihlali, savunma görevini önemli ölçüde engelleyen bir etki de ortaya çıkıyor. Çünkü soruşturmanın içeriğinin medya marifetiyle alenileştirilmesi, soruşturma konusu olay ve soruşturulan kişiler hakkında önyargıların incelenmesinin nedeni verilmektedir." dedi.

"NARİN CİNAYETİNDE OLDUĞU GİBİ..."

Özgenç, paylaşımının devamında barolara direniş çağrısı yaparak şu noktalara dikkat çekti:



Bu önyargılar, Diyarbakır'daki “Narin cinayeti”nde olduğu gibi, yargılama faaliyetini olumsuz yönde etkilemekte ve maddi gerçeğin tam olarak ortaya çıkmasını engellemektedir. Buna karşılık, bazı soruşturmalarda, özellikle soruşturulacak bir şeyin olmaması, içeriğin boş kısımlarının açığa çıkmaması için, soruşturma dosyası, savunma görevini yapan avukata karşı gizli tutulmaktadır.

Bütün bunlar, kanun hükümlerinin, anayasal ilkelerin ve sistemlerin sistemsel olarak yönetimlerinin örneklerini oluşturmaktadır. Bu ihlaller, müdafilik görevini yapan avukatların bu görev kapsamındaki girişimleriyle önlenememektedir. Bu kesintilerin önlenebilmesi için bir KURUMSAL DİRENİŞe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu direnişin öncülüğünü bütün Baroların sunmasıyla Türkiye Barolar Birliği yapmalıdır. Bu direniş çerçevesinde yürütülen iş, çok kapsamlı: Gizliliği soruşturmada yürütülen soruşturmalarda merkezi gerçekleştiren kişiler hakkında gerekli işlemler yapılıncaya kadar, avukatlar, mensubu olanlar Baro ile koordine edilir, savunma görevini sürdürürler ve soruşturmaları kilitlenebilirler.