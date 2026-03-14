Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, dün 78 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ortaylı'nın yaşamını yitirmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal'dan skandal bir paylaşım geldi.



Ünal'ın çirkin sözler içeren paylaşımı şöyle:



İlber Ortaylı ile kısa süreli teşriki mesailerimiz de olmuştu. İnsani tarafını geçelim, kötü bir tarihçi, resmi tarihçi, statüko tarihçisiydi. Dahası genç tarihçilerin yetişmesi önünde duvar gibi bir engeldi. Biz onu, kendi tarihimizle de çelişmek pahasına ve densizliğine rağmen en zor zamanlarında Filistinlileri aşağılayıp Siyonizme yalakalık yapan sözleriyle hatırlayacağız. Umarız tarih ilmi artık özgürleşir.

