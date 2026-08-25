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Kaynak: Haber Merkezi

Şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen terör örgütü PKK'lılara özgürlük veren 'Terörsüz Türkiye'nin yasalaşmasına yağan tepkiler gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta düzenlenen törende konuştu. Gündeminde “Terörsüz Türkiye” süreci bulunan Erdoğan, sürecin hedefe ulaşması halinde Türkiye'yi yeni bir dönemin beklediğini söyledi.

“İÇ CEPHENİN DİRENCİ ARTACAK”

Erdoğan, sürecin hedefine ulaşmasıyla birlikte yalnızca güvenlik alanında değil, ekonomi ve toplumsal dayanışma açısından da yeni bir dönemin başlayacağını savunarak, “Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. İç cephenin direnci artacak” dedi.

“HERKESİN BİR HESABI VARSA BİZİM DE BİR PLANIMIZ VAR”

Türkiye'nin bölgesel gelişmelere ilişkin yaklaşımına da değinen Erdoğan, ülkenin istikrarsızlığa sürüklenmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Erdoğan, “Bölgemize uzanan o kirli elleri çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız bir planımız var. Hepsinden önemlisi Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var” ifadelerini kullandı.

“KAZANAN KARDEŞLİK, BARIŞ VE İSTİKRAR OLACAK”

Erdoğan, Türkiye'nin hedefinin güçlü ve istikrarlı bir gelecek olduğunu vurguladı. Konuşmasında terörden ve bölgedeki çatışmalardan çıkar sağlayan kesimlerin kaybedeceğini belirten Erdoğan, “O hesap galip gelecek, kan tüccarları kaybedecek, soykırımcılar kaybedecek; kazanan kardeşlik, barış ve istikrar olacak. Kazanan Türk milleti olacak” dedi.

“Büyük ve güçlü Türk milletinin şafağı sökmüştür. Önümüz de ufkumuz da açıktır” ifadelerini kullanan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü de kutladı.