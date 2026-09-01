Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi’nde önemli mesajlar verdi.
Erdoğan’dan Mekke İttifakı mesajı: Bölge ve dünya barışı vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın hayata geçirdiği Mekke Savunma İttifakı’na dikkat çekti. Erdoğan, ittifakın bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.Kaynak: AA / DHA / İHA
Türkiye’nin çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi için sorumluluk almaya devam ettiğini belirten Erdoğan, barış, huzur ve istikrar vurgusu yaptı.
ERDOĞAN: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ YÜKSELEN BİR YILDIZ
Şanghay İşbirliği Örgütü’nün yaklaşık 3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil ettiğini belirten Erdoğan, teşkilatın son 25 yılda çok kutuplu düzenin önemli unsurlarından biri haline geldiğini söyledi.
Türkiye’nin teşkilatla ulaştırma koridorları, enerji arz güvenliği ve jeopolitik risklerin yönetimi gibi alanlarda işbirliğine önem verdiğini belirten Erdoğan, Hazar Geçişli Orta Koridor Girişimi’nin Kuşak ve Yol Girişimi ile uyumlu hale getirilmesini istediklerini ifade etti.
Erdoğan, “Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatıyla her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız” dedi.
ANTALYA'DAKİ COP31 İÇİN DAVET
Konuşmasında iklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, sınır aşan suçlar ve gıda güvenliği gibi küresel sorunlara da değinen Erdoğan, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede üzerine düşeni yapmayı hedeflediğini söyledi.
Erdoğan, Türkiye’nin 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da COP31 Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağını belirterek Şanghay İşbirliği Örgütü ülkelerinin liderlerini zirveye davet etti.
ERDOĞAN'DAN MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında hayata geçirilen Mekke Savunma İttifakı’na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, “Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
Gazze ve Lübnan’daki gelişmelere de değinen Erdoğan, İsrail’in saldırıları nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini belirterek bu süreçte yaşananların unutulmaması gerektiğini söyledi.
Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekte barış, huzur ve istikrarın sağlanması için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.
Erdoğan "bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.