Erdoğan’dan Mekke İttifakı mesajı: Bölge ve dünya barışı vurgusu

ERDOĞAN: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ YÜKSELEN BİR YILDIZ

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün yaklaşık 3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil ettiğini belirten Erdoğan, teşkilatın son 25 yılda çok kutuplu düzenin önemli unsurlarından biri haline geldiğini söyledi.