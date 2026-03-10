Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen iftar programında dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan konuşmasında Türkiye’nin din ve vicdan hürriyeti konusunda örnek bir ülke olduğunu vurguladı.

'İBADETHANELERE DAHİ SAYGISI OLMAYAN DEAŞ'VARİ KARANLIK YAPILARA MÜSAMAHAMIZ YOKTUR'

Son yıllarda artan İslam düşmanlığının birlikte yaşama kültürünü tehdit ettiğini ifade eden Erdoğan, "Cami, kilise, havra demeden bombalayan, ibadethanelere dahi saygısı olmayan DEAŞ'vari karanlık yapılara müsamahamız yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle son yıllarda tırmanan İslam düşmanlığı hem bizim insanlarımızı hem de bir arada yaşama kültürünü açıkça tehdit ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, "Cami, kilise, havra demeden bombalayan, ibadethanelere dahi saygısı olmayan DEAŞ'vari karanlık yapılara müsamahamız yoktur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam düşmanlığı nasıl bir insanlık suçuysa antisemitizm de suçtur, makul ve meşru görülemez bir kötülüktür." ifadelerini kullandı.