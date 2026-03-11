Google’ın yapay zeka aracı Pomelli Türkiye’de: İşinizi artık çok daha kolaylaşacak

KOBİLER İÇİN İDEAL

Yapay zeka aracının temel amacı özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin pazarlama süreçlerinde karşılaştığı zaman, bütçe ve tasarım kaynaklı zorlukları azaltmak. Dijital pazarlama kampanyaları üretmek çoğu zaman ciddi tasarım bilgisi ve içerik üretim süreci gerektirirken Pomelli bu süreci otomatik içerik üretimi ve kampanya planlaması ile kolaylaştırmayı hedefliyor.

Araç, kullanıcıların işletmelerini analiz ederek markaya özel sosyal medya kampanyaları ve pazarlama materyalleri oluşturabiliyor. Google’a göre sistem yalnızca birkaç adımda ölçeklenebilir ve marka kimliğiyle uyumlu içerikler üretebilir.