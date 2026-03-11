Yeniçağ Gazetesi
11 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
E-Gazete
Google'ın yapay zeka aracı Pomelli Türkiye'de: İşinizi artık çok daha kolaylaşacak

Google'ın yapay zeka aracı Pomelli Türkiye'de: İşinizi artık çok daha kolaylaşacak

Teknoloji devi Google’ın yapay zeka aracı Pomelli, Türkiye'de kullanıma açıldı. Bu araç sayesinde KOBİ’ler, markalarına uygun kampanya ve pazarlama görsellerini kolayca oluşturabilecek. İşte yapay zeka aracı Pomelli hakkında merak edilenler...

Sinan Başhan Derleyen: Sinan Başhan
Google'ın yapay zeka aracı Pomelli Türkiye'de

POMELLİ ARTIK TÜRKİYE'DE

Google, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital pazarlama süreçlerini kolaylaştırmayı hedefleyen yapay zeka aracı Pomelli için küresel erişimi genişletti. Pomelli artık Türkiye’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 170 ülkede kullanılabiliyor.

Google'ın yapay zeka aracı Pomelli Türkiye'de

İlk olarak sınırlı bölgelerde test edilen araç, sosyal medya kampanyaları ve pazarlama içeriklerini otomatik oluşturabilen bir yapay zeka platformu olarak konumlandırılıyor. Google’ın deneysel projeler geliştirdiği Google Labs çatısı altında geliştirilen sistem, aynı zamanda Google DeepMind ile yürütülen iş birliğinin bir ürünü.

Google'ın yapay zeka aracı Pomelli Türkiye'de

KOBİLER İÇİN İDEAL

Yapay zeka aracının temel amacı özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin pazarlama süreçlerinde karşılaştığı zaman, bütçe ve tasarım kaynaklı zorlukları azaltmak. Dijital pazarlama kampanyaları üretmek çoğu zaman ciddi tasarım bilgisi ve içerik üretim süreci gerektirirken Pomelli bu süreci otomatik içerik üretimi ve kampanya planlaması ile kolaylaştırmayı hedefliyor.

Araç, kullanıcıların işletmelerini analiz ederek markaya özel sosyal medya kampanyaları ve pazarlama materyalleri oluşturabiliyor. Google’a göre sistem yalnızca birkaç adımda ölçeklenebilir ve marka kimliğiyle uyumlu içerikler üretebilir.

Google'ın yapay zeka aracı Pomelli Türkiye'de

Pomelli’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri “Business DNA” adı verilen marka analiz sistemi. Kullanıcılar işletmelerine ait web sitesini araca eklediğinde Pomelli, siteyi ve mevcut görselleri inceleyerek markaya özgü bir profil oluşturuyor.

Google'ın yapay zeka aracı Pomelli Türkiye'de

Bu analiz sürecinde sistem, markanın iletişim tonu, kullanılan fontlar, renk paleti ve görsel stilini tespit ediyor. Böylece üretilen tüm içerikler bu profil temel alınarak hazırlanıyor. Google’a göre bu yaklaşım sayesinde oluşturulan içerikler farklı platformlarda paylaşılsa bile marka kimliği açısından tutarlı ve özgün bir görünüm sunabiliyor.

Google'ın yapay zeka aracı Pomelli Türkiye'de

Business DNA oluşturulduktan sonra Pomelli, işletmeye özel kampanya önerileri üretmeye başlıyor. Bu özellik özellikle sosyal medya içerik üretiminde en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan yeni kampanya fikri geliştirme sürecini hızlandırmayı amaçlıyor.

Google'ın yapay zeka aracı Pomelli Türkiye'de

Sistem, markanın sektörüne ve kimliğine göre hazır kampanya fikirleri sunabiliyor.

Google'ın yapay zeka aracı Pomelli Türkiye'de

Kullanıcılar isterlerse kendi fikirlerini yazılı komutlar aracılığıyla sisteme ileterek tamamen özelleştirilmiş içerikler de oluşturabiliyor.

Kaynak: Diğer
