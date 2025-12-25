İddiaya göre olay, İrfan Sezgin'in (56) sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses ve görüntüsü taklit edilerek yapay zeka ile üretilmiş bir yatırım videosundaki linke tıklayarak kişisel bilgilerini paylaşarak para gönderdi.

Kaybettiği parayı geri kazanma ümidiyle bekleyen Sezgin, bu kez BAYKAR ve Türkiye Petrolleri adını kullanan şahıslar tarafından arandı. "Paranızı geri almanıza yardımcı olacağız" yalanına inanan Sezgin, parça parça yaklaşık 2,5 milyon lira daha ödeme yaparak borca battı. Dolandırıldığını geç anlayan vatandaş soluğu emniyette aldı.

Yaşadığı süreci anlatan İrfan Sezgin, vatandaşları bu tür dolandırıcılık yöntemlerine kanmamaları konusunda uyardı. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu sandığı yapay zeka videosuna inandığını ve açılan linke para gönderdiğini söyleyen Sezgin, eşinin iki ayağının protez olduğunu söyleyerek bu sebeple kazanacağı parayla araba almayı düşündüğünü belirtti.

2,5 MİLYON LİRA...

Mağdur vatandaş "Bu olaydan sonra BAYKAR adını kullanan bir dolandırıcı beni aradı ve yardımcı olacağını söyleyerek 104 bin TL dolandırdı. Daha sonrasında Türkiye Petrolleri adını kullanan bir kadın aradı, çeşitli vaatlerde bulundu ve beni yaklaşık 150 bin lira dolandırdı. Yardımcı olacaklarını söyleyerek, bu şekilde 100 bin, 250 bin derken beni yaklaşık 2,5 milyon lira borca soktular" ifadelerini kullandı.

Dolandırıcılık olayı sebebiyle 2-3 kere hastanelik olduğunu, aile huzurunun bozulduğunu söyleyen Sezgin çocukları ve akrabaları dahil herkesin kendisine sırtını döndüğünü ifade ederek vatandaşlardan bu tarz dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmalarını istedi.