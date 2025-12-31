İsrail Başbakanı Netanyahu ile Florida'da bir kez daha görüşen ABD Başkanı Donald Trump, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinden övgüyle söz etti. Arslan Bulut konuyu köşesine şöyle taşıdı:

Erdoğan, Suriye’yi birinden aldıysa kime teslim etti?

Ayrıca Trump neden ikide bir Erdoğan’ı sevdiğini, onun da kendisini sevdiğini söylemek ihtiyacı hissediyor ve Erdoğan ile Netanyahu arasında bir sorun çıkmayacağından nasıl bu kadar emin olabiliyor? Erdoğan’a neden “büyük bir kredi” veriyor? Tom Barrack’ın, “Trump, Erdoğan’a meşruiyet veriyor” sözü yanlış mı anlaşıldı? Trump, Şara’ya neden güveniyor?

Soruların cevabı Trump’ın sözleri içinde var ama anlamak isteyen için... Trump, Erdoğan’ı çok iyi tanıdığını söylüyor ya...

