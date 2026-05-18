İspanya’nın en büyük özerk bölgelerinden biri olan Endülüs’te düzenlenen yerel parlamento seçimlerinde sağ görüşlü Halk Partisi (PP) sandıktan birinci çıktı.

2019’dan bu yana bölgede iktidarda bulunan PP, 109 sandalyeli Endülüs Parlamentosu’nda 53 milletvekili kazanarak seçimleri önde tamamladı. Ancak parti, tek başına hükümet kurabilmek için gerekli çoğunluğun iki sandalye gerisinde kaldı.

Vox desteğiyle hükümet kurabilir

Yerel yönetim lideri Juan Manuel Moreno Bonilla öncülüğündeki PP’nin, hükümeti kurabilmek için aşırı sağcı Vox partisinin desteğine ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.

Seçimlerde Vox da oylarını artırarak parlamentodaki sandalye sayısını 15’e yükseltti.

SOSYALİSTLER GÜÇ KAYBEDİYOR

Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ise Endülüs’teki gerileyişini sürdürdü. Geçmişte bölgedeki en güçlü siyasi yapı olarak görülen PSOE, son seçimlere göre iki sandalye kaybederek 28 milletvekiline düştü.

Resmi olmayan sonuçlara göre Endülüs Parlamentosu’ndaki sandalye dağılımı PP 53, PSOE 28, Vox 15, Adelante Andalucia 8 ve Por Andalucia 5 şeklinde oluştu.

GÖZLER 2027 SEÇİMLERİNE ÇEVRİLDİ

PSOE’nin son dönemde Extremadura, Aragon, Kastilya ve Leon’un ardından Endülüs’te de seçim kaybetmesi, İspanya siyasetinde dikkat çekti.

Analistler, bu sonuçların 2027’de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Pedro Sanchez hükümeti üzerindeki baskıyı artırabileceğini değerlendiriyor.