Uçak, otel, restoran, ulaşım ve gezi maliyetlerini ziyaretçi puanlarıyla karşılaştıran yeni araştırmada dünyanın en avantajlı tatil rotaları sıralandı. İlk 10’a Avrupa damga vurdu. Pahalı bilinen bir şehir ise sürpriz yaptı.
En uygun tatil şehirleri belli oldu: Zirvedeki şehir şaşırttı
Dünya genelinde yapılan yeni bir araştırma, uçak biletinden konaklamaya, restoranlardan turistik gezilere kadar en avantajlı tatil şehirlerini belirledi.Kaynak: Diğer
Tatil planında yalnızca ucuz uçak bileti bulmak yetmiyor. Otel, restoran, şehir içi ulaşım ve turistik yerler için ödenen ücretler, seyahatin toplam maliyetini kısa sürede büyütebiliyor.
Dünya gazetesinin haberine göre, yeni araştırma, popüler tatil rotalarını beş temel harcama kalemi ve ziyaretçi memnuniyeti üzerinden karşılaştırdı. Ortaya çıkan listede Avrupa şehirleri büyük üstünlük kurarken ilk 10’a kıta dışından yalnızca bir rota girebildi.
Söz konusu araştırmada; ortalama uçuş biletleri, üç yıldızlı konaklama seçenekleri, iki kişilik akşam yemekleri, müze ve ören yeri biletleri ile şehir içi ulaşım masrafları masaya yatırıldı. Ancak bütçe dostu olmak tek kriter olarak kabul edilmedi; otellerin, restoranların ve turistik noktaların ziyaretçi puanlamaları da değerlendirmeye dâhil edildi. Bu sayede yalnızca en ucuz yerler değil, harcanan paranın karşılığında en yüksek memnuniyeti vadeden rotalar ön plana çıktı.
Paylaşılan maliyet verileri, çalışmanın baz aldığı döneme ve çıkış noktalarına ait ortalama değerleri yansıtmaktadır. Türkiye'den planlanacak bir seyahatin nihai masrafı; seyahat tarihine, tercih edilen kalkış noktasına, döviz kurlarına ve rezervasyon yapılan zamana bağlı olarak farklılık gösterebilir.
10. Phuket
Listenin onuncu basamağında Tayland'ın cennet köşesi Phuket yer aldı. Bu sonuçla Phuket, ilk onda yer almayı başaran Avrupa dışındaki tek destinasyon unvanını kazandı. Sahip olduğu plajlar, zengin yöresel mutfak, tarihi şehir dokusu ve her bütçeye uygun konaklama alternatifleri bu turizm merkezinin puanını yukarı taşıdı. Buna karşın, Türkiye'den gerçekleştirilecek uzun mesafeli uçuşların masrafı, Avrupa'daki şehirlere kıyasla toplam seyahat bütçesini yükseltebilmektedir.
9. Malaga
Dokuzuncu sırada İspanya’nın güneyindeki Malaga bulunuyor. Akdeniz kıyısındaki şehir, deniz tatili ile kültür gezisini aynı rotada birleştirmesiyle öne çıkıyor.
İspanya, araştırmanın ilk 25 sırasında yedi şehirle temsil edildi. Malaga’nın ilk 10’a girmesi, ülkenin yalnızca büyük metropollerle değil sahil kentleriyle de fiyat-performans yarışında güçlü olduğunu gösterdi.
8. Krakow
Polonya'nın köklü şehirlerinden Krakow, listede sekizinci sıranın sahibi oldu. Muhafaza edilen tarihi kent merkezi, etkileyici meydanları ve yaya keşfine uygun yapısıyla bu şehir, kısa süreli Avrupa kaçamakları için ideal bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Krakow'un bu derece üst sıralarda yer almasında sadece ekonomik faktörler değil, gezginlerin şehir deneyimine atfettiği yüksek puanlar da büyük rol oynadı. Böylece kent, Orta Avrupa'da bütçeyi sarsmadan kültürel bir seyahat gerçekleştirmek isteyenler için en güçlü seçeneklerden biri hâline geldi.
7. Londra
Lüks otelleri ve pahalı yaşam şartlarıyla tanınan Londra'nın listede yedinci sırayı alması, araştırmanın en dikkat çekici sürprizlerinden biri olarak kayda geçti. Kentte otel ve yeme-içme masrafları yüksek seyretse de; giriş ücreti alınmayan müzeler, gelişmiş toplu taşıma sistemi ve zengin turistik alternatifler genel değer puanını yukarı çekti. Bu durum, yapılan sıralamanın sadece en ucuz destinasyonları değil, harcanan bütçeye sunulan deneyim kalitesini de başarıyla ölçtüğünü açıkça ortaya koydu.
6. Brugge
Belçika’nın kanalları ve tarihi yapılarıyla tanınan Brugge şehri altıncı sırada yer aldı. Kentin önemli bölümünün yürüyerek gezilebilmesi, şehir içi ulaşım ihtiyacını ve günlük harcamaları sınırlayabiliyor.
Brugge, büyük başkentlerin kalabalığı yerine daha sakin ve kısa süreli bir Avrupa rotası arayanların seçenekleri arasına girdi. Tarihi dokusuna verilen ziyaretçi puanları da şehrin sıralamadaki yerini güçlendirdi.
5. Atina
İlk beşi Yunanistan’ın başkenti Atina açtı. Araştırmada kentte tek kullanımlık toplu taşıma biletinin ortalama 1,60 dolar olduğu belirtildi. Antik yapılar, müzeler ve modern şehir yaşamını aynı rotada sunan Atina, ulaşım maliyetindeki avantajıyla öne çıktı. Türkiye’ye yakınlığı ve doğrudan uçuş seçenekleri, listedeki şehri Türk tatilciler açısından ayrıca dikkat çekici hale getiriyor.
4. Porto
Portekiz’in Douro Nehri kıyısındaki Porto şehri dördüncü sıraya yerleşti. Araştırmaya göre üç yıldızlı bir otelin gecelik ortalama fiyatı 132 dolar seviyesinde bulunuyor.
Porto’nun turistik yerleri ziyaretçilerden ortalama 4,67 puan aldı. Bu oran, ilk sıralardaki kentler arasında en güçlü memnuniyet sonuçlarından biri olarak öne çıktı. Kent böylece uygun konaklama ile yüksek ziyaretçi deneyimini buluşturdu.
3. Bilbao
İspanya’nın kuzeyindeki Bilbao listede üçüncü sırada yer aldı. Kentte üç yıldızlı otellerin gecelik ortalama fiyatı 177 dolar olarak hesaplandı.
Tek kullanımlık toplu taşıma biletinin ortalama 2,30 dolar olması, kent içindeki gezi bütçesini sınırlayan unsurlardan biri oldu. Mimari, gastronomi ve kültür rotalarını bir araya getiren Bilbao, İspanya’nın listedeki en güçlü şehirlerinden biri oldu.
2. Alicante
Listenin ikinci sırasında Akdeniz kıyısındaki Alicante var. Araştırmaya göre şehirde üç yıldızlı otellerin gecelik ortalama fiyatı 205 dolar seviyesinde.
İki kişilik ve iki aşamalı bir restoran yemeğinin ortalama maliyeti 67 dolar olarak hesaplandı. Restoranların ziyaretçi puanı ise 5 üzerinden 4,65’e ulaştı. Alicante böylece yalnızca sahilleriyle değil, harcama karşılığında sunduğu yemek deneyimiyle de öne çıktı.
İşte zirvedeki sürpriz şehir
Araştırmaya göre 2026 yazında dünyanın en avantajlı tatil rotası Çekya’nın başkenti Prag oldu. Kentte üç yıldızlı otellerin gecelik ortalama fiyatı 144 dolar, iki kişilik iki aşamalı restoran yemeği ise yaklaşık 66 dolar olarak hesaplandı. Tek kullanımlık toplu taşıma bileti ortalama 2,15 dolar seviyesinde kaldı.
Bölgesel Avrupa uçuşlarının ortalaması yaklaşık 110 dolar olurken gezi ve turistik yerler kaleminin ortalama maliyeti 87 dolar olarak tespit edildi.
Prag’daki oteller 5 üzerinden 4,10, restoranlar 4,57 ve turistik yerler 4,32 ortalama ziyaretçi puanına ulaştı. Uygun günlük harcamalar ile yüksek memnuniyetin birleşmesi, Prag’ı listenin zirvesine taşıdı.