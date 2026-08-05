En uygun tatil şehirleri belli oldu: Zirvedeki şehir şaşırttı

8. Krakow

Polonya'nın köklü şehirlerinden Krakow, listede sekizinci sıranın sahibi oldu. Muhafaza edilen tarihi kent merkezi, etkileyici meydanları ve yaya keşfine uygun yapısıyla bu şehir, kısa süreli Avrupa kaçamakları için ideal bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Krakow'un bu derece üst sıralarda yer almasında sadece ekonomik faktörler değil, gezginlerin şehir deneyimine atfettiği yüksek puanlar da büyük rol oynadı. Böylece kent, Orta Avrupa'da bütçeyi sarsmadan kültürel bir seyahat gerçekleştirmek isteyenler için en güçlü seçeneklerden biri hâline geldi.