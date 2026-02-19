Konut kredilerinde değişikli­ğe giden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), birinci ve ikinci el konut ayrımı­nı kaldırmıştı. C enerji sı­nıfı konutlar da avantajlı kredi kapsamına alınmıştı.

Bir diğer değişiklik ise gayrimenkul ilanlarında gerçekleşmişti. Ticaret Bakanlı­ğı’nın, ilk adımını geçen yıl at­tığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Şubat 2026 itibariyle tamamen başladı.

1.2 MİL­YON GAYRİMENKUL İLANDAN 240 BİNİ ÇÖPE GİDECEK

Odatv'de yer alan habere göre; arsadan başlayarak, iş yeri, konut ve tarlaya kadar tüm gayrimenkul satış­larında “yetki doğrulama” artık zorunlu olacak. Bu şekilde EİDS ile sahte ilanların spekülatif fi­yat hareketleri ve tüketicinin yanıltılarak mağdur edilmesinin önüne geçilmiş olacak.

Söz konusu sistemin, ilan platformlarında yer alan 1.2 mil­yon gayrimenkul ilanını yakla­şık yüzde 20 düşürmesinin bek­lendiği, bunun da 240 bin ilana karşılık geldiği aktarılıyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gay­rimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, 15 Şu­bat itibarıyla tüm Türkiye’de devreye giren Elektronik İlan Doğrulama Sis­temi (EİDS) ile piyasada yetki­siz ilan, sahte fiyat ve spekülatif yönlendirmelerin önüne geçile­ceğini söylerken, ilan platformla­rında şu anda 1 milyon 200 bin satılık gayrimenkul ilanı bulun­duğunu, yeni sistemle bu ilanla­rın yaklaşık yüzde 20’sinin azal­masını beklediklerinin altını çizdi.

Akdoğan, asıl etkinin bir ay sona yansıyacağı­nı belirtirken, sistemin vergi gelir­leri üzerinde de etkisi olacağına vurguladı. Akdoğan, ancak va­tandaşa kolaylık açısından top­lam yüzde 4 olan tapu harcı ge­lirlerinin yüzde 2’yi düşürülme­sinin önemli olduğunu söyledi.

Devletin 2025 yılında tapu işlemlerinde yaklaşık yüz­de 75 oranında bir artışla 168 milyar TL tapu harcı geliri elde ettiğini, yeni sistemle gerçek de­ğer uygulamasıyla söz konu ge­lirlerin 300–400 milyar TL ban­dına çıkabileceğini Akdoğan belirtti.

300-400 MİLYARLIK GELİR BEKLENTİSİ

Tüm Girişimci Emlak Müşavir­leri Derneği (TÜ­GEM) Başkan Yardımcısı Mus­tafa Hakan Özel­macıklı ise 24 milyon 724 bin bağımsız bö­lümde, yaklaşık 56 milyon malik bulunduğunu işaret ederek, Devletin 2025 yılında tapu işlemlerinde yaklaşık yüz­de 75 oranında bir artışla 168 milyar TL tapu harcı geliri elde ettiğini, yeni sistemle gerçek de­ğer uygulamasıyla söz konu ge­lirlerin 300–400 milyar TL ban­dına çıkabileceğini açıkladı.