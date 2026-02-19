Konut kredilerinde değişikliğe giden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), birinci ve ikinci el konut ayrımını kaldırmıştı. C enerji sınıfı konutlar da avantajlı kredi kapsamına alınmıştı.
Bir diğer değişiklik ise gayrimenkul ilanlarında gerçekleşmişti. Ticaret Bakanlığı’nın, ilk adımını geçen yıl attığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Şubat 2026 itibariyle tamamen başladı.
1.2 MİLYON GAYRİMENKUL İLANDAN 240 BİNİ ÇÖPE GİDECEK
Odatv'de yer alan habere göre; arsadan başlayarak, iş yeri, konut ve tarlaya kadar tüm gayrimenkul satışlarında “yetki doğrulama” artık zorunlu olacak. Bu şekilde EİDS ile sahte ilanların spekülatif fiyat hareketleri ve tüketicinin yanıltılarak mağdur edilmesinin önüne geçilmiş olacak.
Söz konusu sistemin, ilan platformlarında yer alan 1.2 milyon gayrimenkul ilanını yaklaşık yüzde 20 düşürmesinin beklendiği, bunun da 240 bin ilana karşılık geldiği aktarılıyor.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, 15 Şubat itibarıyla tüm Türkiye’de devreye giren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile piyasada yetkisiz ilan, sahte fiyat ve spekülatif yönlendirmelerin önüne geçileceğini söylerken, ilan platformlarında şu anda 1 milyon 200 bin satılık gayrimenkul ilanı bulunduğunu, yeni sistemle bu ilanların yaklaşık yüzde 20’sinin azalmasını beklediklerinin altını çizdi.
Akdoğan, asıl etkinin bir ay sona yansıyacağını belirtirken, sistemin vergi gelirleri üzerinde de etkisi olacağına vurguladı. Akdoğan, ancak vatandaşa kolaylık açısından toplam yüzde 4 olan tapu harcı gelirlerinin yüzde 2’yi düşürülmesinin önemli olduğunu söyledi.
Devletin 2025 yılında tapu işlemlerinde yaklaşık yüzde 75 oranında bir artışla 168 milyar TL tapu harcı geliri elde ettiğini, yeni sistemle gerçek değer uygulamasıyla söz konu gelirlerin 300–400 milyar TL bandına çıkabileceğini Akdoğan belirtti.
300-400 MİLYARLIK GELİR BEKLENTİSİ
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı ise 24 milyon 724 bin bağımsız bölümde, yaklaşık 56 milyon malik bulunduğunu işaret ederek, Devletin 2025 yılında tapu işlemlerinde yaklaşık yüzde 75 oranında bir artışla 168 milyar TL tapu harcı geliri elde ettiğini, yeni sistemle gerçek değer uygulamasıyla söz konu gelirlerin 300–400 milyar TL bandına çıkabileceğini açıkladı.