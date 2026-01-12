Enflasyon ve ekonomik krizin yaşandığı Türkiye'de 2026 yılı için asgari ücret 28 bin lira, emekli maaşı ise 20 bin liraya yükseltildi.

Yurttaşlar ise yapılan zamlardan memnun değil. 2026 için yapılan zamların şimdiden erimeye başlamasıyla, vatandaşlar şimdiden gözünü temmuz ayına çevirerek ara zam beklentisi içine girdi.

Ekonomist Erdal Özel, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında, emekli ve asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİLERE ARA ZAM GELEBİLİR

Emekliye daha fazla zammın şu an için yapılmasının mümkün olmadığını söyleyen Özel, bunun siyasi faktörlerden kaynaklandığının altını çizdi. Ancak Özel, temmuz ayında emekli vatandaşlara yönelik bir destek geleceğini düşündüğünü belirtti.

Ancak Özel, ekonomide yılın ikinci yarısından itibaren piyasada bir rahatlama görülebileceğini belirterek, seçim yılına yaklaştığımızı da göz önünde bulundurarak, emekli ve asgari ücretlilere bu dönemde ara zam yapılabileceğini dile getirdi.

Bu sürecin seçim dönemine kadar devam edebileceğini belirten Özel, öncelikli hedefin enflasyonun durdurulması olması gerektiğini söyledi. Seçim sonrasında ise bu sürecin faturasının halka vergiler kanalıyla ağır şekilde ödetileceğini ifade etti.