İsteği dışında işsiz kalan sigortalıların gelir kaybını telafi etmek amacıyla 1999 yılında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, 2025’te de amacından uzaklaştı. Fonun kaynakları bu yıl da işsizlerden çok işverenler için kullanıldı.

2024 yılını 358,9 milyar TL büyüklükle kapatan fon; işçi ve işverenden kesilen primler ile devlet katkısı sayesinde hızla büyümeye devam etti. Fon varlığı 2025’te yüzde 75 artarak 628,4 milyar TL’ye ulaştı.

İŞSİZE KIRINTI, SERMAYEYE SERVET

Fonun büyümesi işsizlere değil, ağırlıklı olarak patronlara yaradı. 2025 yılında işsizlere yapılan toplam ödeme 80 milyar 650 milyon TL’de kaldı. Buna karşılık işverenlere yönelik teşvik ve destekler 97 milyar TL’yi aştı. Aktif İşgücü Programları ve İşbaşı Eğitim Programları kapsamında yapılan ödemelerle birlikte patronlara aktarılan toplam kaynak 161 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakam, işsizlere ödenen tutarın iki katından fazla oldu.

MİLYONLAR BAŞVURDU, AZI ÖDENEK ALABİLDİ

Mart 2002’den 2025 sonuna kadar 22,5 milyondan fazla kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Ancak yalnızca 12,1 milyon kişi bu haktan yararlanabildi. Aynı dönemde işsizlik maaşı kapsamında yapılan toplam ödeme 173,7 milyar TL ile sınırlı kaldı.

SON 3 YILIN TABLOSU: FON KİMİN İÇİN?

DİSK-AR’ın 2023-2025 verilerine göre İşsizlik Sigortası Fonu giderlerinin yalnızca yüzde 27’si doğrudan işsizlik ödeneğine ayrıldı. Buna karşın işverenlere sağlanan doğrudan ve dolaylı teşviklerin payı yüzde 54’ü geçti.

Uzmanlara göre özellikle işbaşı eğitim programları, işverenler için “ucuz işgücü” mekanizmasına dönüşürken, işsizler fonun asli amacından her geçen yıl daha da uzaklaşıyor.