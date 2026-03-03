Emekliye ikramiye artışı yapılmaması İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'i çileden çıkardı.

Turhan Çömez, 'Küresel tefeciye her gün 7,5 milyar TL faiz ödeyen tek adam rejimi, emekliye gelince 'para yok' diyor' ifadelerini kullandı.

'TEK ADAM REJİMİ, EMEKLİYE GELİNCE 'PARA YOK' DİYOR!'

Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bakanı 'yüksek gelirli ülkeler arasındayız' diyor. Başkanı 'zorluklarımız ortada, kaynak yok, emekli ikramiyesine zam yok' diyor. Küresel tefeciye her gün 7,5 milyar TL faiz ödeyen tek adam rejimi, emekliye gelince 'para yok' diyor! Bu yıl emekli ikramiyesine zam yapamadılar, kasayı kurutmuşlar yani! İYİ Parti emeğin değerini bilmeye, emeklinin hakkını savunmaya devam edecek.