İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM’de yaptığı açıklamada iktidarın ekonomik sorunlar yerine “İmralı ve 28 Şubat” tartışmalarını gündemde tuttuğunu savundu. Çömez, “O alçağın bir tek statüsü vardır, o da mahkemenin verdiği hükümdür” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin gerçek gündeminin ekonomi, yoksulluk ve geçim sıkıntısı olduğunu belirten Çömez, iktidarın yapay gündemlerle toplumu meşgul ettiğini öne sürdü.

“ÜLKENİN GÜNDEMİ AÇLIK VE YOKSULLUK OLMALI”

Çömez, “Eğer kameralarınızı iktidar cenahına çevirirseniz başka bir gündem, komisyona çevirirseniz başka bir gündem ama millete çevirirseniz başka bir gündem var” diyerek sözlerine başladı.

İktidarın polemiklerle siyasal alan kazanmaya çalıştığını savunan Çömez, şöyle konuştu:

“Ülkenin gündemi açlık, sefalet, borç, üretim, istihdam, yatırım, ihracat olması gerekirken 28 Şubat da 28 Şubat, ilahi de ilahi… Başkalarının gündemi terörist başına statü vermek veya onu cezaevinden çıkartıp saraycığından siyaset yapmasını sağlamak.”

“O ALÇAĞIN BİR TEK STATÜSÜ VARDIR”

İmralı üzerinden yürütülen tartışmalara sert sözlerle tepki gösteren Çömez, şu ifadeleri kullandı:

“O alçağın bir tek statüsü vardır. Ve o statü bu ülkenin bağımsız mahkemeleri tarafından verilmiştir. O cezaevinde çürüyüp yok oluncaya kadar o statüsü devam edecektir. O alçak bölücü bir örgütün elebaşıdır. O alçak 50 bin kişinin katilidir. O alçağın ipi ve yuları emperyalistlerdir. Bu ülkeyi bölmek üzere kurgulanmış bir terör örgütünün elebaşıdır. Sonsuza kadar da öyle kalacaktır.”