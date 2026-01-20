Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk, son dönemde gözünü İrlandalı havayolu şirketi Ryanair'a dikti. 700 milyar dolar servete ulaşan ilk iş adamı olan Musk, Ryanair'in uçaklara Wi-Fi eklenmesine karşı çıkan esprili bir paylaşımına yanıt olarak "Sizi satın almak ne kadara mal olur?" diye sordu ve ardından "Ryan Air'in başına bir Ryan'ı getirmek istiyorum. Bu sizin kaderiniz" diye ekledi.

Elon Musk sonrasında ise sosyal medya hesabından İrlandalı şirketi satın alıp almaması gerektiği konusunda anket açtı. Ankete kısa sürede 300 binden fazla oy atılırken olumlu yanıt verenlerin oranı yüzde 79’u buldu. İrlandalı şirketin sosyal medya hesabı eğlenceli paylaşımlarla biliniyor.

RYANAIR CEO’SUNDAN SERT SÖZLER

Ryanair CEO'su Michael O'Leary geçen hafta katıldığı bir yayında Elon Musk hakkında sert sözler söylemişti. O'Leary "Elon Musk'a kesinlikle kulak asmazdım, o bir aptal" dedi.

RYANAIR CEO’SU VE ELON MUSK ARASINDAKİ TARTIŞMA NASIL ÇIKTI?

Elon Musk ve Ryanair CEO'su Michael O'Leary arasındaki tartışma İrlandalı şirketin Starlink uydusu üzerinden internet hizmeti alma meselesinden çıktı.

Ryanair CEO'su Michael O'Leary

O'Leary, SpaceX'in Starlink uydu internet hizmetinin Ryanair uçaklarına kurulması fikrini reddederek, Elon Musk'ın uçuşlar ve hava direnci hakkında "sıfır" bilgi sahibi olduğunu söyledi. Ertesi gün Musk, O'Leary'yi "tam bir aptal" olarak nitelendirerek ve "Onu kovun" ifadelerini kullandı.

Milyarder iş adamının yanıtı sonrası bir sosyal medya kullanıcısı Musk’a Ryanair'i satın alıp O'Leary'yi kovmasını önerdi. Elon Musk ise "İyi fikir" diye yanıt verdi