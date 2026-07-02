Elon Musk'tan dikkat çeken hamle
Elon Musk, başrolünde Armie Hammer'ın yer aldığı Citizen Vigilante filmini X platformundaki hesabından dört gün boyunca ücretsiz olarak yayımladı. Bu hamle, filmin dünya genelinde geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.
Eleştirilerin hedefindeki filme Elon Musk'tan destek
Elon Musk'ın, büyük tartışmalara neden olan Citizen Vigilante filmini X platformunda ücretsiz yayımlaması yeniden gündem yarattı. Peki film neden eleştiriliyor, Musk neden destek verdi? İşte merak edilenler...Kaynak: Diğer
Elon Musk'tan dikkat çeken hamle
Film neden gündem oldu?
Citizen Vigilante, göçmen karşıtı mesajlar içerdiği gerekçesiyle vizyona girdiği ilk günden itibaren yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Yapım, sosyal medyada da uzun süre tartışıldı.
Uluslararası ilgi arttı
Musk'ın paylaşımının ardından filmin izlenme oranı önemli ölçüde yükseldi. Eğlence sektörünün önde gelen yayınlarından Variety'nin haberine göre Quiver Distribution, filmin dünya genelindeki dağıtım haklarını satın aldı.
"İkincisi daha da iyi olacak"
Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda "Citizen Vigilante 2 daha da iyi olacak." ifadelerini kullanarak filmin devam yapımına da destek verdi.
Filmin konusu ne?
Alman yönetmen Uwe Boll'un yazıp yönettiği film, Avrupa'da ismi açıklanmayan bir ülkede göçmen suçlulara karşı kendi adaletini sağlamaya çalışan Amerikalı bir iş insanının hikâyesini anlatıyor.
Almanya'da engelle karşılaştı
Yönetmen Uwe Boll, filmin Almanya'da "göçmenlere yönelik şiddeti teşvik ettiği" gerekçesiyle yaş sınıflandırması alamadığını ve yaptıkları itirazın da reddedildiğini öne sürdü.
Başrol oyuncusu da tartışma yarattı
Filmin başrolünde yer alan Armie Hammer da geçmişte hakkında ortaya atılan cinsel saldırı ve fiziksel şiddet iddiaları nedeniyle kamuoyunda tartışılan isimlerden biri oldu. Los Angeles Savcılığı, yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle dava açmazken Hammer tüm suçlamaları reddetti.
Eleştirmenlerden sert yorumlar
Film, eleştirmenlerden de olumsuz puanlar aldı. Variety yazarı Todd Gilchrist, yapımı "şiddet dolu, tutarsız ve ahlaki açıdan iflas etmiş" sözleriyle değerlendirdi.
Musk'ın desteği yeni tartışmaları alevlendirdi
Elon Musk'ın filme verdiği destek, son dönemde göç politikaları ve siyasi söylemleri üzerinden yürüyen tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Teknoloji milyarderinin paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.