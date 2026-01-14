Sınav 31 Ocak’ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da gerçekleştirilecek. İşte, Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026) başvuruları başladı mı? Başvurular nerden yapılıyor?

BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 31 Ocak 2026 tarihinde yapılacak Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/1) için başvuruların başladığını duyurdu.

Bilgisayar tabanlı olarak gerçekleştirilecek e-TEP; okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşuyor. Sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak.

BAŞVURULAR NERDEN YAPILIYOR?

Başvurular, 22 Ocak 2026 tarihine kadar ÖSYM’nin resmi ödeme sayfaları olan https://sanalpos.osym.gov.tr/ üzerinden yapılabilecek.

Sınav kontenjanları, her şehirdeki e-Sınav merkezlerinin kapasitesine göre sınırlı tutuldu: Ankara 652, İstanbul 200, İzmir 48, Adana 100 aday. Adayların başvurularını erken tamamlamaları öneriliyor.