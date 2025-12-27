Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. 103 köy yolu ulaşıma kapandı. Karakoçan'da 12, Kovancılar'da 9, Sivrice'de 35, Arıcak'ta 1, Baskil'de 16, Palu'da 19 ve Keban'da 11 olmak üzere toplam 103 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele kapsamında 89 araç ve 120 personel ile kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.