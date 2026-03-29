Arıcak ilçesi Erimli beldesi Güvenevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen S.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

3 YARALI

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.