İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklu yargılanan spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında yeni bir karar çıktı. Mahkeme, Cebeci’nin tahliyesine hükmederken, adli kontrol kapsamında ev hapsi uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma dosyasında Cebeci’nin “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla 17 Aralık tarihinde tutuklandığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu incelemelerinde alınan numunelerde çeşitli uyuşturucu maddelere rastlandığı kaydedildi. Cebeci’nin daha önce verdiği ifadede madde kullandığını kabul ettiği, ancak ticaretini yaptığı yönündeki suçlamaları reddettiği öğrenildi.