Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ve İBB'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

İmamoğlu, "Çok kararlıysan hemen İstanbul'da, sonra Türkiye'de karşılıklı seçime gidelim" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Erdoğan’ın samimiyetsiz eleştirilerini ve gülünç mazeretlerini tebessümle okudum. Övgüyle bahsettiğin Topbaş’ı zorla görevden alan sen, 2019’da seçimi uydurduğun gerekçelerle iptal eden sen, 2025’te 19 Mart darbesiyle rakibini tutuklayan sen.

Çok kararlıysan hemen İstanbul’da, sonra Türkiye’de karşılıklı seçime gidelim, yarışalım. Bakalım Türkiye’de, Atatürk’ün emanetlerine, cumhuriyete, demokrasiye, adalete, devlet prensiplerine, 86 milyon yurttaşımızın geleceğine kim sahip çıkıyor? Kararı milletimiz versin. Var mısın?"

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki temel atma töreninde İBB'yi ve isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Konuşmasında Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'ne değinen Erdoğan, müzenin "temel atmama, iş yapmama, bahane üretme" siyasetinin kurbanı olduğunu ileri sürdü.

Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'nin restorasyonu için Kadir Topbaş döneminde bir protokol hazırladıklarını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Burada Türkiye'nin ilk ve en büyük müzesi olan Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi de yer alıyor. 2019'dan sonra ne oldu? İstanbul'un başına gelenler protokolün de başına geldi. Temel atmama, iş yapmama, bahane üretme siyasetinin kurbanı oldu. İş siyaset yapmaya gelince Atatürk'ün adını dillerinden düşürmeyenler, Gazi Mustafa Kemal'in mirasına da Tıp Tarihi Müzesi'ne de sahip çıkmadı."