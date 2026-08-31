Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Ekonomistlerden enflasyon için yeni tahmin: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Ekonomistlerden enflasyon için yeni tahmin: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

AA Finans anketine katılan ekonomistler, yıl sonu enflasyonunun gerilemesini beklerken, gerçekleşmesi öngörülen enflasyon oranının emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamları da şekillendirmesi bekleniyor.

Kaynak: Diğer
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Ekonomistlerden enflasyon için yeni tahmin: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Resim: 1

AA Finansın anketine katılan ekonomistler, yıl sonu enflasyonunun %29,49 olacağını, aylık enflasyonun ise %1,86 olacağını tahmin etti.

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Ekonomistlerden enflasyon için yeni tahmin: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Resim: 2

Ekonomistlerin tahminlerine göre, temmuz ayındaki %31,75 olan yıllık enflasyon, ağustos ayında %31,52'ye gerileyecek. Aylık enflasyon beklentileri %1,25 ile %2,10 arasında değişiyor.

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Ekonomistlerden enflasyon için yeni tahmin: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Resim: 3

Sözcü'nün haberine göre, yıl sonu enflasyonunun %29,49 olması durumunda, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun %9,96 olması tahmin ediliyor. Bu oranla SSK ve Bağ-Kur emeklileri %9,96 oranında zam alacak.

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Ekonomistlerden enflasyon için yeni tahmin: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Resim: 4

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise %7,9 olarak hesaplanıyor.

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Ekonomistlerden enflasyon için yeni tahmin: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Resim: 5

Bu oranlara göre en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 897 liraya çıkacak.

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Ekonomistlerden enflasyon için yeni tahmin: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Resim: 6

En düşük memur maaşı ise 70 bin 224 liradan 75 bin 771 liraya yükselecek.

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Ekonomistlerden enflasyon için yeni tahmin: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Resim: 7

Tüketici Fiyat Endeksi temmuz ayında %1,78 artış göstermişti.

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