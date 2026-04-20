Deneyimli ekonomi gazetecisi Alaattin Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, medya kuruluşlarının ekonomik krizi vurgulamak adına sıkça başvurduğu "dilimle karpuz satışı" haberlerini eleştirdi. Bu tür haberlerin hayat pahalılığı gerçeğini yansıtmaktan ziyade, meselenin ciddiyetini gölgelediğini belirten Aktaş, meslektaşlarına "Yapmayın, etmeyin" diyerek seslendi.

"DİLİMLE ALMAK PARASIZLIK DEĞİL, MANTIKTIR"

Karpuzun dilimle satılmasının sadece ekonomik gerekçelere bağlanamayacağını ifade eden Aktaş, meselenin pratik yönüne dikkat çekti: "Karpuz yıllardır en ucuz olduğu dönemde bile tüm de satılır, dilimle de... Büyük bir karpuz en az 10 kilo gelir. Küçük bir aile bu karpuzun hepsini tüketemeden bozulur; bu yüzden dilimle almak aslında akıllıca bir tercihtir."

"SORUN SULANDIRILIYOR"

Ekonomik tabloyu ortaya koyacak çok daha somut ve can yakıcı başlıklar olduğunu hatırlatan Aktaş, dilimli karpuz haberlerinin asıl sorunu sulandırmaktan başka bir işe yaramadığını vurguladı. Aktaş, gerçek geçim derdini yansıtacak onlarca veri ve saha gözlemi varken, magazinsel boyuta kayan bu tür klişe haberlerin yanlış olduğunu dile getirdi.