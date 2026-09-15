Yeniçağ Gazetesi
15 Eylül 2026 Salı
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Gündem Ekipler kapıyı kırıp girdi: Baba ve çocuklarından acı haber

Ekipler kapıyı kırıp girdi: Baba ve çocuklarından acı haber

Baba ile çocuklarında haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, kapıyı zorlayarak girdikleri iş yerinde acı manzarayla karşılaştı.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ekipler kapıyı kırıp girdi: Baba ve çocuklarından acı haber - Resim: 1

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde Ergün Güngör (46) ile çocukları Hatice Güngör (10) ve Hüseyin Güngör (6) ölü bulundu.

1 6
Ekipler kapıyı kırıp girdi: Baba ve çocuklarından acı haber - Resim: 2

Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir iş yerinde meydana geldi. Güngör ailesine ulaşamayan yakınları, polise haber verdi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 6
Ekipler kapıyı kırıp girdi: Baba ve çocuklarından acı haber - Resim: 3

Ekipler, iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girdi. Ekipler, iş yeri sahibi Ergün Güngör'ü pencere demirlerine asılı halde, çocukları Hatice ve Hüseyin Güngör'ü ise yataklarında hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ergün Güngör ile çocukları Hatice ve Hüseyin Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından durum Cumhuriyet savcısına bildirildi. Savcının talimatıyla olay yerinde inceleme başlatılırken, baba ve çocuklarının kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi ve adli incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

3 6
Ekipler kapıyı kırıp girdi: Baba ve çocuklarından acı haber - Resim: 4

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ergün Güngör ile çocukları Hatice ve Hüseyin Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından durum Cumhuriyet savcısına bildirildi.

4 6
Ekipler kapıyı kırıp girdi: Baba ve çocuklarından acı haber - Resim: 5

Savcının talimatıyla olay yerinde inceleme başlatılırken, baba ve çocuklarının kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi ve adli incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

5 6
Ekipler kapıyı kırıp girdi: Baba ve çocuklarından acı haber - Resim: 6
6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro