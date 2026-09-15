Ekipler kapıyı kırıp girdi: Baba ve çocuklarından acı haber

Ekipler, iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girdi. Ekipler, iş yeri sahibi Ergün Güngör'ü pencere demirlerine asılı halde, çocukları Hatice ve Hüseyin Güngör'ü ise yataklarında hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ergün Güngör ile çocukları Hatice ve Hüseyin Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından durum Cumhuriyet savcısına bildirildi. Savcının talimatıyla olay yerinde inceleme başlatılırken, baba ve çocuklarının kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi ve adli incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.