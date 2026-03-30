İstanbul’un Silivri ilçesinde ehliyet sınavını geçemeyen bir sürücü adayı, babasıyla birlikte komisyon üyesine saldırdı.

Olay, Yeni Mahalle’de öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon sınavına giren bir kişi yeterli puanı alamayarak sınavdan kaldı. Bunun üzerine sürücü adayı ile babası, komisyon üyeleriyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sürücü adayı ve babasının komisyon üyesine saldırdığı anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların tartışma sırasında saldırgan tavırlar sergilediği ve komisyon üyesinin darbedildiği görüldü.

Aldığı darbeler sonucu yere düşen komisyon üyesinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliler 20 yaşındaki O.İ. ile 44 yaşındaki A.İ.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin “görevi yaptırmamak için direnme” ve “hakaret” suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.