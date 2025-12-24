Avrupa hayaliyle Ege sularına çıkan kaçak göçmenler, hayati tehlikelerle karşılaşıyorlar.

Lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik botları tarafından durduruldu. Botun içerisindeki 44 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Çeşme açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle açık denizde mahsur kalan 18 düzensiz göçmen, ekiplerce sağ salim kurtarıldı.

Sahil Güvenlik botlarına alınarak kıyıya çıkartılan göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.