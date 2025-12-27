İngiliz post-punk ve alternatif rock sahnesinin efsane gruplarından The Cure’da uzun yıllar görev alan Perry Archangelo Bamonte’nin vefatı, grup tarafından resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Açıklamada, Bamonte’nin Noel tatili sırasında evinde, kısa süren bir hastalık sonrası hayatını kaybettiği belirtildi.

Grup, Bamonte’yi “sessiz ama derin, sezgileri güçlü, tutarlı ve son derece üretken” sözleriyle tanımlarken, “Teddy, The Cure’un hikâyesinde sıcak kalpli ve vazgeçilmez bir figürdü” ifadelerine yer verdi. Ailesi başta olmak üzere herkes tarafından büyük bir özlemle anılacağı vurgulandı.

Bamonte, The Cure ile yolculuğuna 1984 yılında turne ekibinde başladı. 1990’da Roger O’Donnell’ın ayrılmasıyla birlikte grubun daimi üyeleri arasına katılarak gitar, altı telli bas gitar ve klavye çaldı.

Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers ve The Cure albümlerinde yer alan Bamonte, 14 yıllık süreçte 400’ü aşkın konserde sahne aldı.

2005 yılında gruptan ayrılan müzisyen, 2019’da The Cure ile birlikte Rock & Roll Hall of Fame’e kabul edildi. 2022’de yeniden gruba dönen Bamonte, yaklaşık 90 konserlik bir performans daha sergiledi.

Son kez 1 Kasım 2024’te Londra’da düzenlenen “The Show of a Lost World” konserinde dinleyiciyle buluştu.