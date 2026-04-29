“Yasak Elma” dizisinde canlandırdığı ‘Yıldız Argun’ karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, uzun süredir hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer alıyor. Enerjisi ve samimi tavırlarıyla da sevilen oyuncu, 2023 yılında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenmişti.

Evliliğinin ardından kısa süre içinde anne olacağını duyuran Ece, 4 Nisan 2024’te kızını kucağına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Annelik süreci nedeniyle bir dönem setlere ara veren oyuncu, son olarak “Sonunda Sen” adlı sinema filminde izleyici karşısına çıkmıştı.

Ayrıca “Düğünümüz Var” isimli aile komedisiyle televizyon ekranlarına dönüş yapmaya hazırlandığı da biliniyor.

Son olarak markasının yeni koleksiyon lansmanında görüntülenen Eda Ece, bu kez görünümündeki değişiklikle gündeme geldi.

İMAJINI YENİLEDİ

Yıllardır benzer saç stilini tercih eden oyuncu, ilk kez kakül kestirerek dikkat çeken bir değişime imza attı ve yeni haliyle kameraların karşısına çıktı. Muhabirlerin yeni imajını hemen fark edememesi üzerine esprili bir çıkış yapan Ece, “Hepiniz erkeksiniz, kadın muhabir yok mu ya?” sözleriyle güldürdü. Saçını çok yeni kestirdiğini belirten oyuncu, eşinin bile henüz yeni halini görmediğini söyledi.