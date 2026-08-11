Geçtiğimiz aylarda “yarım yüz gerdirme” ameliyatı geçirdiğini açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Ebru Gündeş, geçirdiği değişimin ardından sosyal medyada yeni fotoğraflarını paylaştı.
Ebru Gündeş'ten 10 milyon TL'lik değişim: Yüzünü gerdirdi son halini paylaştı
Yarım yüz gerdirme ameliyatı olan Ebru Gündeş, yeni halini sosyal medyada paylaştı. 51 yaşındaki sanatçının "Hissediyorum, çok güzel şeyler olacak" notlu fotoğrafları yorum yağmuruna tutulurken, estetik işlemleri için 10 milyon TL ödediği iddiaları yeniden gündeme geldi.Kaynak: Diğer
. 51 yaşındaki ünlü sanatçının Instagram hesabından masa başında sohbet ederken çektirdiği neşeli kareler, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Paylaştığı fotoğrafların altına “Hissediyorum, çok güzel şeyler olacak” notunu düşen Gündeş’in hem mesajı hem de son görüntüsü sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Takipçileri, ünlü şarkıcının taze ve dinamik görünümüne övgüler yağdırdı.
Öte yandan, estetik işlemleri için yaklaşık 10 milyon TL ödediği yönündeki iddialar magazin basınında yeniden alevlendi.
Söz konusu bütçe iddialarına dair sanatçı tarafından yapılmış resmi ve doğrulanmış bir açıklama bulunmasa da Ebru Gündeş’in bu belirgin değişimi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yerini koruyor.
Son hali