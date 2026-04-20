Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda hazırlanan ve Avrupa Birliği'ne sunulan 'Daha Yeşil ve Dayanıklı bir Akdeniz İçin Doğal Göllerin Bütünleşik Korunması ve Restorasyonu (LakREST4MED)' projesi onay alamadı. Interreg NEXT MED Programı kapsamında sunulan ve toplam bütçesi 2 milyon 791 bin 465 avro olan projeye Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öncülük etti.

Türkiye'nin yanı sıra Tunus, Yunanistan, Lübnan ve İspanya'dan çeşitli ortak ve iştirakçi kuruluşların yer aldığı, uluslararası iş birliği açısından da dikkati çeken projede özellikle Akarçay ve Eber Gölü'ndeki çevresel sorunların çözümüne yönelik önemli başlıklar bulunuyordu. Proje kapsamında fabrika ve kanalizasyon atıklarına karşı arıtma tesisi kurulması, göl tabanındaki dip çamurunun temizlenmesi, ekosistemin yeniden canlandırılması gibi kritik adımlar planlanmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Eber Gölü için yeni proje ve girişimler için hazırlıklar başlatıldı.

'TEKRAR MÜRACAAT EDİLECEK'

Afyonkarahisar Valiliği Proje Koordinatörü Ali Ertürk, "Eber Gölü kurtarma projesi bazı eksikler nedeniyle geri gönderildi. Dünya çapında AB'ye 614 proje gönderilmiş. 30 proje kabul edilmiş. Türkiye'den ise 30 proje gönderildi. Sadece Tekirdağ Üniversitesi'nin projesi kabul görmüş. Bizimle birlikte 29 proje iade edildi. Raporu bekliyoruz. Projede ne gibi eksikler var onları tamamlayıp mayıs veya haziran ayında tekrar göndereceğiz. Ne eksikse tamamlayıp tekrar müracaat edilecek. Gelecek para 3 milyon avroya yakın. Bu para ile Eber Gölü cennete döner. Eski halinden daha iyi olur. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.