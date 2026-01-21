Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko sezon başında katıldığı Fiorentina ile yollarını ayırıyor.

EDIN DZEKO SCHALKE 04 İLE ANLAŞTI

İtalyan ekibinde bu sezon 18 maça çıkan ve 2 gol atan 39 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Schalke 04'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Matteo Moretto'nun haberine göre, Dzeko kısa süre içerisinde Almanya'ya giderek Schalke 04 ile resmi sözleşmeye imza atacak.

15 YIL SONRA ALMANYA'YA GERİ DÖNÜYOR

Dzeko daha önce kariyerinde önemli bir sıçrama yaptığı Wolfsburg formasıyla Bundesliga'da top koşturmuştu. Şimdi bir alt kümede Schalke 04 formasıyla tam 15 yıl sonra Alman futboluna ayak basacak.

KENAN KARAMAN KAPTANLIĞINI YAPTIĞI SCHALKE 04 LİDER

Kenan Karaman'ın kaptanlığını yaptığı Schalke 04, Bundesliga 2'de liderliği elinde bulunduruyor. Yıldız oyuncu sezonun geri kalanında Schalke'nin yıllar sonra Bundesliga'ye geri dönme hedefine yardımcı olacak.