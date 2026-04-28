Düzce’de uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüphelinin Cedidiye Mahallesi Nabi Sokak’taki evine yapılan baskında, narkotik köpeği de aramalara katıldı.

Evde gerçekleştirilen detaylı aramada, 50’şer gramlık paketler halinde hazırlanmış toplam 21 paket bonzai ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin toplam ağırlığının 1 kilo 50 gram olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında H.T. ile evde bulunan Özbekistan uyruklu bir kadın gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.