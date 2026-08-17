Duyduklarınıza inanamayacaksınız: Bir arabaya 40 milyon dolar verdiler

Ferrari'nin, Elon Musk liderliğindeki Tesla ile Çinli üreticilerin domine ettiği elektrikli araç pazarındaki ilk hamlesi olan Luce'nin tanıtımı, son dönemin en büyük otomotiv lansmanları arasında gösterildi. Yeni lüks modeli yakından incelemek üzere İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Papa Leo özel olarak davet edildi. Buna karşın, lansmanın ardından gelen olumsuz tepkiler ve eleştiriler nedeniyle Ferrari'nin hisseleri değer kaybetti.