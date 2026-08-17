Tasarımı ve 5 koltuklu olmasıyla çok konuşulan Ferrari Luce, açık artırmada 40 milyon dolarlık rekor fiyata satılarak piyasayı salladı.
Duyduklarınıza inanamayacaksınız: Bir arabaya 40 milyon dolar verdiler
Ferrari’nin ilk elektrikli otomobili Luce, hayır amaçlı açık artırmada 40 milyon dolara satılarak yeni bir otomobil için müzayede rekoru kırdı.Kaynak: Diğer
Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili, bir hayır amaçlı satışta 40 milyon dolara (29,5 milyon sterlin) alıcı buldu. Açık artırmada satılan yeni bir araç için rekor kırdı.
İngiliz iPhone tasarımcısı Sir Jony Ive'ın eseri olan Ferrari Luce'nin satışı, Kaliforniya'daki RM Sotheby's'de düzenlenen etkinlikte otomobilin normal fiyatının 35 katından fazla bir fiyata alıcı buldu.
BBC'nin haberine göre, Luce, Mayıs ayında piyasaya sürüldüğünde tepki aldı. Bazı yorumcular, aracın markanın geleneksel tasarımlarından uzaklaştığını ve batarya ile çalışması ve beş koltuklu olması sebebiyle marka kimliğinin bir parçasını kaybettiğini dile getirdi.
Sotheby's, benzersiz bir kaplamaya ve özel yapım parçalara sahip olan bu özel Luce'nin alıcısının adını duyurmadı.
BBC, konuyla ilgili yorum almak için müzayede evi ve Ferrari ile görüştü.
Ferrari'nin, Elon Musk liderliğindeki Tesla ile Çinli üreticilerin domine ettiği elektrikli araç pazarındaki ilk hamlesi olan Luce'nin tanıtımı, son dönemin en büyük otomotiv lansmanları arasında gösterildi. Yeni lüks modeli yakından incelemek üzere İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Papa Leo özel olarak davet edildi. Buna karşın, lansmanın ardından gelen olumsuz tepkiler ve eleştiriler nedeniyle Ferrari'nin hisseleri değer kaybetti.
Otomobili eleştirenler arasında İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ve eski Ferrari Yönetim Kurulu Başkanı Luca Cordero di Montezemolo da bulunuyordu. Cordero di Montezemolo, otomobilin "bir efsanenin yok olmasına yol açma riski taşıdığını" söyledi.
Ferrari'nin baş tasarım sorumlusu Flavio Manzoni, Mayıs ayında verdiği bir röportajda, eleştirmenlerin inovasyon sürecinin bir parçası olduğunu ve insanların Luce'yi zamanla takdir edeceğine inandığını dile getirmişti.
Ferrari'nin baş tasarım sorumlusu Flavio Manzoni, Mayıs ayında verdiği bir röportajda, eleştirmenlerin inovasyon sürecinin bir parçası olduğunu ve insanların Luce'yi zamanla takdir edeceğine inandığını dile getirmişti.
Şirket Luce satışlarına ilişkin hedefini açıklamadı ancak Financial Times'ın bir haberine göre, Çin'den gelen güçlü talep sayesinde bu yılki hedefine ulaştı.
Sotheby's yaptığı açıklamada , açık artırmaya çıkarılan aracın Luce'nin ilk seri üretim otomobiline sahip olmak için "eşsiz bir fırsat" sunduğunu söyledi.