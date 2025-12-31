Ali Yazan / Ordu / Yeniçağ

1 Kasım’dan bu yana 61 gündür aralıksız süren çadır nöbeti, "eylemi şehrin kalbine taşıma" kararıyla sonlandırıldı. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ve bileşenleri, binlerce imza ve halk desteğiyle geri adım atmayacaklarını ilan etti.

"BİLİM 'YAPMAYIN' DİYOR, BELEDİYE 'RANT' DİYOR!"

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, nöbetin son gününde yaptığı zehir zemberek açıklamada, bölgenin bir "saatli bomba" olduğunu vurguladı. Bilim insanlarının "Burası vahşi çöp sahası, zemin yapay, doğal afette risk teşkil eder" raporlarına rağmen, belediyenin betonlaşma inadından vazgeçmediğini belirtti.

İşte O Açıklamanın Tam Metni:

“Sevgili basın mensupları ve değerli Ordulular, biliyorsunuz Türkiye’nin bir çok noktasında doğa aktivistleri olarak, sözcükleri olmayan canlıların sesi olabilmek için, topraklarımız üzerinden rant elde etmeye çalışanlara karşı mücadele halindeyiz. Ne yazık ki, yetki sahibi olan seçilmişlerin yanlış ve hukuksuz kararlarını takip etmek zorunda kalıyoruz. Hâlbuki hepimiz biliyoruz ki; seçilmişler, inanış farklılığı gözetmeksizin, halktan ve her canlının yaşam hakkından yana olacak yaklaşımda olmalıdır; çünkü hangi görüşü temsil ediyor olurlarsa olsunlar, bizlere verdikleri söz, “kamu yararı gözetmeleridir, yaşamı korumalarıdır, haktan ve hukuktan yana davranmalarıdır”.

Ordu Çevre Derneği öncülüğünde bir araya gelen birçok bileşenle birlikte, Melet Havzası için yürüttüğümüz mücadele de, bu nedenle ortaya çıkmıştır.

· İmar planı idare mahkemesince iptal edilmiş bir bölgede;

· Bilim insanlarının alanın, vahşi döküm yapılmış bir çöp sahası olması nedeniyle tehlike oluşturduğunu,

· Zeminin doğal değil, yapay çöp yığını olması nedeniyle olası bir doğal afette yapılacak yapının risk teşkil edeceğini söyledikleri raporlar olmasına rağmen;

· Yangından mal kaçırır gibi, hiçbir uyarıyı ve ölçütü dinlemeden,

· Halkın taleplerini ve ihtiyaçlarını gözetmeksizin,

· Ordu Büyükşehir Belediyesi sahada kendiliğinden oluşmuş doğa mucizesi, kuşlar dahil birçok canlıya ev sahipliği yapan yeşil alanda, betonlaşmanın önünü açan ihale sonrası, çöpü temizleme amaçlı çalışmaya devam ediyor.

· Temizlemeye çalıştığı çöpleri de, ihale koşullarının tersine, Ünye İlküvez mahallesine taşıyarak, herhangi bir rehabilitasyon yapmadan yerleşim yerlerine dökerek, halk sağlığını tehdit eder nitelikte ve yasal olmayan faaliyette bulunuyor.

Bizler de diyoruz ki; bilim, hukuk ve halkın talepleri, şirketlerin ve kurumların çıkarlarından önce gelir. 1 Kasım’dan bu yana, 60 gündür bu alanda 7/24 nöbet tutuyoruz. Saatli bomba gibi olan, içerisinde kimyasal ve tıbbi atıkların, asbestli inşaat atıklarının bulunduğu çöplerin ayrıştırılmadan nerelere döküldüğünü ve hangi bölgelerin tehlike altına girdiğini takip etmeye çalışıyoruz. Bölgedeki canlılığın savunucusu olduğumuzu anlatmak için halkla ve kurumlarla buluşuyoruz. Çevre illerden ziyarete gelenler dahil, yüzlerce insanla bir araya geldik, binlerce imza topladık; bir tek Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden ilgi görmedik. Anlıyoruz ki daha yakınlarında olmamız gerekiyor. Eğer sizler bizleri görmezden gelirseniz, bizler sizlerin göreceği yerlere geliriz!

Bugün, bu alandaki nöbetimizi sonlandırıyor, eylem ve etkinliklerimizi farklı şekillerde sürdürerek; görmeyen gözlere görünmeye, duymayan kulaklara duyulmaya, anlamamak için ısrar edenlere anlatmaya geliyoruz. Bizler, Ordu’nun doğasını sevenler ve canlılara saygısı olanlar; ırmaklarımızı da, yaylalarımızı da, kıyılarımızı da, Melet Havzası’nı da betona ve ranta teslim etmeyeceğiz. Betona boğulmuş bir şehir değil; yeşil alanlarıyla, deniziyle, doğasını yuva bilmiş canlılarıyla yaşayan bir şehir istiyoruz ve bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

MÜCADELE BÜYÜYOR: İMZA STANDI VE YÜRÜYÜŞLER SÜRECEK

Çadırların sökülmesi mücadelenin bittiği anlamına gelmiyor. Aktivistler, her Pazar günü yapılan yürüyüşlerin ve şehrin muhtelif noktalarındaki imza stantlarının devam edeceğini belirtti. "Görmezden gelinen" halk, taleplerini artık belediye binasının daha yakınında seslendirmeye hazırlanıyor.