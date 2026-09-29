Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (RSF) karşı operasyonlarını sürdüren Sudan Silahlı Kuvvetleri'ne ait BAYKAR üretimi Bayraktar AKINCI TİHA, Çin menşeli insansız hava araçlarına karşı havada üstünlük sağlayan bir performans sergiliyor.
Dünyanın gözü bu hava savaşında: Türk SİHA'sı Çin SİHA'larını tek tek avlıyor
Sudan ordusu envanterindeki Bayraktar AKINCI TİHA, ülkede paramiliter güçlerin kullandığı Çin yapımı CH-95 SİHA'ları hedef alan angajman sayısını artırarak çift haneli rakamlara ulaştı.Haber Merkezi
Sahadan gelen son verilere göre AKINCI, 24 Eylül'de gerçekleştirdiği angajmanda aynı gün içerisinde iki adet Çin üretimi CH-95 tipi SİHA'yı düşürmeyi başardı.
Eylül ayı itibarıyla Türk platformunun imha ettiği Çin SİHA'sı sayısının 10'u aştığı bildirildi.
Saldırılarda ROKETSAN tarafından geliştirilen EREN füzesi veya benzeri arayıcı başlıklı mühimmatların kullanıldığı değerlendirilirken, operasyonlara dair görüntüler füze kameralarınca kayda alındı.
Haziranda Beyaz Nil eyaletindeki Beyaz Nil-Hartum hattında başlayan hava savaşı, temmuz ve ağustos aylarında El Obeid civarında gerçekleşen önlemelerle tırmandı.
Resmi kurumlarca rakamlar doğruluk testine tabi tutulsa da açık kaynak istihbaratı füze atışlarını ve düşürülen araçların enkazlarını belgeliyor.
TEKNİK KAPASİTE FARKI SAHADA HİSSEDİLİYOR
İki farklı platform arasındaki teknik farklar operasyonel üstünlüğü doğrudan etkiliyor:
Bayraktar AKINCI TİHA:
6 ton azami kalkış ağırlığı, 1.500 kg faydalı yük kapasitesi, 20 metre kanat açıklığı ve 40 bin feet servis irtifası sunuyor. Çift motorlu yapısı, AESA radarı ve 24 saati aşan havada kalış süresi sayesinde gelişmiş keşif, gözetleme ve hava-hava angajmanı kabiliyeti sergiliyor.
CH-95 SİHA:
Çinli üreticilerin imzasını taşıyan platform, 650 ila 850 kg kalkış ağırlığına sahip olup orta irtifada 6 ila 12 saat görev yapabiliyor. Keşif ve hafif taarruz rollerinde kullanılıyor.
Bölgedeki çatışmalarda RSF kanadının hava savunma sistemleriyle yanıt vermesi sonucu AKINCI kayıplarının da yaşandığı aktarılsa da Türk TİHA'larının stratejik alanlardaki devriye ve av yeteneği muharebe sahasının dengelerini değiştirmeye devam ediyor.