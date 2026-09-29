Dünyanın gözü bu hava savaşında: Türk SİHA'sı Çin SİHA'larını tek tek avlıyor

Bayraktar AKINCI TİHA:



6 ton azami kalkış ağırlığı, 1.500 kg faydalı yük kapasitesi, 20 metre kanat açıklığı ve 40 bin feet servis irtifası sunuyor. Çift motorlu yapısı, AESA radarı ve 24 saati aşan havada kalış süresi sayesinde gelişmiş keşif, gözetleme ve hava-hava angajmanı kabiliyeti sergiliyor.