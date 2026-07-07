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NATO'nun 32 üye ülkesinin liderleri 7-8 Temmuz'da başkentte olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu akşam NATO liderleriyle yapılacak yemekte yer alması bekleniyor.

TRUMP KARŞILIK BEKLİYOR

Trump yönetimi, Avrupa'nın savunma yatırımlarını artırmasını ve kıtanın savunmasında birincil sorumluluğu üstlenmesini talep ediyor. Yetkililer, liderlerin savunma harcamaları hedeflerindeki ilerlemeye, savunma sanayi üretiminin artırılmasına ve "yük paylaşımının" ABD'den Avrupa'ya nasıl kaydırılacağına odaklanmasını bekliyor.

İSPANYA MESAFELİ

Avrupalı liderler, Trump'a geçen yıl Lahey'deki zirvede verdikleri sözü yerine getirdiklerini göstermeyi hedefliyor. 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ini savunma ve savunmayla ilgili harcamalara ayırma taahhüdüne ilişkin bilgiler zirvede paylaşılacak. Ancak Trump'ın yüzde 5 kuralını reddetmesi nedeniyle hedef aldığı İspanya, bu önleme karşı tutumunu koruyor.

İRAN GÜNDEMDE OLACAK

Avrupalı yetkililer, İran savaşı ve Trump'ın Avrupa hükümetlerinin bu konudaki tutumuna duyduğu rahatsızlığın zirveyi gölgelemesinden endişe ediyor. Zirve bildirisinde liderlerin, "müttefiklerin İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineleyeceği ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağıracağı" ifadeleri yer alması bekleniyor.

DİĞER KATILIMCILAR

Ankara'da ayrıca NATO dışişleri bakanlarının Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden mevkidaşlarıyla bir araya gelmesi ve Ukrayna Dışişleri Bakanı ile AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile akşam yemeği görüşmesi yapması planlanıyor. NATO savunma bakanları da Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'den bakanlarla görüşmeler gerçekleştirecek.

ZİRVE ÖNCESİ ANKARA'DA OHAL

NATO liderler zirvesi öncesi Ankara'da adeta OHAL ilan edildi. Binlerce kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında birçok gazeteci, akademisyen, sendika temsilcisi ve sivil toplum kuruluşlarından üyeler gözaltına alınarak tutuklandı. Zirve öncesi Ankara'da altyapı, yol bakım ve onarım çalışmaları ile binalara makyajlama yapılması tepki çekmişti.