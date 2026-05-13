Türk mutfağının köklü mirasını dünya vitrinine taşıyan platformun 2026 değerlendirmesi, Anadolu’nun zengin lezzet kültürünü bir kez daha gündeme taşıdı. İlk 10’da hem klasikleşmiş tarifler hem de gastronomi dünyasında şaşkınlık yaratan seçimler yer aldı.
Dünyanın en iyi Türk yemekleri açıklandı: İlk sıra herkesi şaşırttı
Dünyaca tanınan gastronomi rehberi TasteAtlas, “Dünyanın En İyi 100 Türk Yemeği” listesini açıkladı. Geleneksel kebaplar, yöresel çorbalar ve şerbetli tatlıların öne çıktığı sıralamada bu yıl dikkat çeken en büyük sürpriz, zirveye yerleşen deniz ürünü oldu.Derleyen: Cemile Kurel
ZİRVENİN SAHİBİ: KALAMAR TAVA
Türk mutfağı denildiğinde akla çoğunlukla kebap ve hamur işi gelse de listenin birinci sırasında Kalamar Tava bulunuyor. Özel marine yöntemi ve çıtır dokusuyla öne çıkan bu deniz lezzeti, Türk mutfağının sadece et yemeklerinden ibaret olmadığını uluslararası alanda kanıtladı.
Yöresel Lezzetler Gücünü Gösterdi
Listede şehirlerle özdeşleşen pek çok ikonik tat da üst sıralarda yer aldı.
2. Cağ Kebabı (Erzurum/Oltu): Yatay şişte pişirilen kuzu etiyle Türk kebap kültürünün en özel temsilcilerinden biri oldu.
3. Antakya Künefesi: Uzayan peyniri ve çıtır kadayıfıyla tatlı kategorisinin yıldızları arasına girdi.
4. Beyran Çorbası (Gaziantep): Kuzu eti, sarımsak ve baharatlarla hazırlanan güçlü aroması sayesinde çorbalar arasında öne çıktı.
5. Afyon Sucuğu: Geleneksel fermente üretim tekniğiyle hazırlanan lezzet, listenin dikkat çeken et ürünlerinden biri oldu.
Osmanlı Mutfağının İzleri
Saray sofralarından günümüze ulaşan tarifler de listede önemli bir yer edindi.
6. Fıstıklı Sarma: Gaziantep’in meşhur boz fıstığıyla hazırlanan tatlı, görünümü ve lezzetiyle öne çıktı.
7. Hünkar Beğendi: Köz patlıcan ve yumuşacık et uyumu, Osmanlı mutfağının en zarif örneklerinden biri olarak gösterildi.
8. Piliç Topkapı: İç pilavla doldurulan tavuk eti ve gösterişli sunumuyla ilk 10’a girmeyi başardı.
Sofraların Vazgeçilmezleri de İlk 10’da
Türk mutfağının günlük yaşamda en çok tüketilen iki klasik lezzeti de listede kendine yer buldu.
9. Mercimek Çorbası: Anadolu’nun hemen her evinde pişen bu geleneksel çorba, sadeliğiyle dünya çapında beğeni topladı.
10. Bal Kaymak: Özellikle Türk kahvaltılarının simgesi haline gelen ikili, listenin en özel kapanışlarından biri oldu.