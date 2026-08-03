Rekor Ziyaretçi Sayısıyla Avrupa Zirvede
Amadeus Travel Intelligence ve UN Tourism iş birliğiyle hazırlanan Travel Insights raporuna göre, Avrupa turizmi yükselişini sürdürüyor. Mayıs 2025 - Nisan 2026 dönemini kapsayan veriler doğrultusunda, 2026'nın ilk 3 ayında kıtaya gelen uluslararası ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %4 artarak 130 milyona ulaştı.
Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri belli oldu: Türkiye'de listede
Yükselen fiyatlara rağmen 130 milyon seyahatseverin sır rotası netleşti! Küresel turizm haritasında dengeleri sarsan dev dalgada bir Akdeniz ülkesi rekorları altüst ederken, Türkiye şaşırtıcı bir konumla devler liginde yerini aldı. Sürpriz sıralamanın tüm detayları ortaya çıktı...Kaynak: Diğer
Rekor Ziyaretçi Sayısıyla Avrupa Zirvede
İspanya Kendi Nüfusunu İkiye Katlıyor (1. Sıra)
Hem arama hacminde hem de kesinleşen rezervasyonlarda Avrupa'nın zirvesine yerleşen İspanya, kırılması güç bir rekorun eşiğinde. İspanya Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2026 yılı genelinde ülkeye yaklaşık 100 milyon uluslararası turist bekleniyor. Bu rakam, 48 milyon nüfuslu ülkenin kendi nüfusunun iki katından fazla misafir ağırlayacağı anlamına geliyor.
İtalya: Akdeniz’in Vazgeçilmez Rotası (2. Sıra)
Tarihi dokusu, kültürel mirası ve gastronomisiyle İtalya, Avrupa genelinde en çok rezervasyon yapılan ikinci ülke oldu. Yüksek seyahat maliyetlerine rağmen dünyanın dört bir yanından turisti çekmeye devam ediyor.
Fransa: Zirve Takibini Sürdürüyor (3. Sıra)
Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri olan Fransa, 2026'nın ilk çeyreğinde de popülaritesini koruyarak listede üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
İngiltere: Adanın Çekim Gücü Devam Ediyor (4. Sıra)
Başkent Londra başta olmak üzere köklü kültürel deneyimler sunan İngiltere, turistlerin Avrupa'daki en çok tercih ettiği 4. destinasyon olarak öne çıktı.
Almanya: İş ve Kültür Turizminin Birleşimi (5. Sıra)
Fuar, iş seyahatleri ve tarihi kentleriyle öne çıkan Almanya, rezervasyon yoğunluğunda Avrupa beşincisi olarak listedeki güçlü konumunu koruyor.
Kazakistan: Avrasya’nın Sürpriz Yükselişi (6. Sıra)
Seyahat trendlerinde dikkat çekici bir yükseliş sergileyen Kazakistan, Avrupa ve Avrasya hattında en çok rezervasyon alan 6. destinasyon olmayı başardı.
Türkiye: En Çok Tercih Edilen 7. Ülke (7. Sıra)
Doğal güzellikleri, zengin tarihi ve tesis kalitesiyle turizmin öncü ülkelerinden biri olan Türkiye, Avrupa genelinde en çok rezervasyon yapılan ülkeler arasında 7. sırada yer aldı.
Portekiz: Atlantik Kıyısındaki Cazibe (8. Sıra)
İklimi, yaşam ritmi ve otantik mimarisiyle öne çıkan Portekiz, turistlerin radarındaki 8. durak oldu.
Norveç: İskandinav Doğasına Yoğun İlgi (9. Sıra)
Fiyortları ve doğa turizmiyle öne çıkan Norveç, Kuzey Avrupa seyahatlerinin vazgeçilmez adresi olarak listede 9. sırada yer buldu.
Yunanistan: Akdeniz Tatilcilerinin Gözdesi (10. Sıra)
Adaları ve sahil şeridiyle her yıl milyonlarca tatilciyi ağırlayan komşu Yunanistan, Avrupa'nın en çok rezervasyon alan ilk 10 ülkesi arasına girdi.
Büyüme Şampiyonu Çekya: Rezervasyonlarda %18 Artış
Raporda yer alan bir diğer dikkat çekici detay ise büyüme oranları oldu. Ziyaretçi sayısında en hızlı büyümeyi gösteren ülke, rezervasyonlarını geçen yıla kıyasla %18 artıran Çekya oldu. Çekya'yı %11'lik artışla İzlanda takip ederken, Danimarka da yükselen destinasyonlar arasında dikkat çekti.