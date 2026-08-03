Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri belli oldu: Türkiye'de listede

İspanya Kendi Nüfusunu İkiye Katlıyor (1. Sıra)

Hem arama hacminde hem de kesinleşen rezervasyonlarda Avrupa'nın zirvesine yerleşen İspanya, kırılması güç bir rekorun eşiğinde. İspanya Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2026 yılı genelinde ülkeye yaklaşık 100 milyon uluslararası turist bekleniyor. Bu rakam, 48 milyon nüfuslu ülkenin kendi nüfusunun iki katından fazla misafir ağırlayacağı anlamına geliyor.