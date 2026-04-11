11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası için görev yapacak hakem kadrosu açıklandı. Turnuvada 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 video yardımcı hakem görev alacak. Altı konfederasyon ve 50 üye federasyondan seçilen isimler, turnuva tarihinin en geniş hakem ekibini oluşturdu. Açıklanan listede Türk hakemlere yer verilmedi.

Listede Türkiye’den hiçbir hakemin bulunmamasının arkasında çeşitli faktörleri akıllara getirdi. Son yıllarda Türk hakemlerinin uluslararası turnuvalarda sınırlı sayıda görev alması, adaylık süreçlerinde belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. UEFA organizasyonlarında üst düzey maç tecrübesi bulunan hakem sayısının düşük olması, değerlendirme sürecini etkileyen başlıca kriterler arasında gösteriliyor.

FIFA’nın hakem seçiminde dikkate aldığı performans, istikrar ve uluslararası deneyim gibi unsurlar da belirleyici rol oynuyor. Son dönemde Türk hakemlerinin tartışmalı kararlarla gündeme gelmesi, bu değerlendirmelerde olumsuz bir izlenim yer alıyor.

Öte yandan Türk futbolunun geçmişinde yer alan şike ve bahis skandalları da uluslararası futbol kamuoyunda dikkat çeken başlıklar arasında bulunuyor. Bu tür gelişmelerin, hakemlik sistemine yönelik genel değerlendirmeler içinde dolaylı biçimde ele alındığı biliniyor.