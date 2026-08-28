Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Dünya bu anlara kilitlendi: Türkiye Bodrum’dan İzledi: Gökyüzü kızıl renge büründü

Dünya bu anlara kilitlendi: Türkiye Bodrum’dan İzledi: Gökyüzü kızıl renge büründü

Tüm dünyanın merakla beklediği Ay tutulması sabah saatlerinde gerçekleşti. Türkiye’de en net Bodrum’da izlenen kızıl renkli Ay, doğada tatil yapanlara çıplak gözle izlenebilen unutulmaz bir görsel şölen sundu.

Kaynak: İHA
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Dünya bu anlara kilitlendi: Türkiye Bodrum’dan İzledi: Gökyüzü kızıl renge büründü - Resim: 1

Tüm dünyanın ilgiyle beklediği doğa olaylarından biri olan ay tutulması, bu sabah saat 06.33'te gerçekleşti. Tutulma Türkiye'de en net Muğla'nın turizm ilçesi Bodrum'dan izlendi.

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Dünya bu anlara kilitlendi: Türkiye Bodrum’dan İzledi: Gökyüzü kızıl renge büründü - Resim: 2

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gerçekleşen tam tutulma, Bodrum'un Turgutreis ilçesi Akçabük Koyu'nda tatil yapan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

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Dünya bu anlara kilitlendi: Türkiye Bodrum’dan İzledi: Gökyüzü kızıl renge büründü - Resim: 3

Koyda kamp ve tatil yapan yerli ve yabancı turistler, muhteşem doğa olayını çıplak gözle izledi ve cep telefonlarıyla kayda aldı.

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Dünya bu anlara kilitlendi: Türkiye Bodrum’dan İzledi: Gökyüzü kızıl renge büründü - Resim: 4

Saat 06.33'te tam tutulmanın gerçekleşmesiyle birlikte ay, kızıl bir renge büründü. Tutulmanın ardından ay ufukta batarken yavaş yavaş gözden kayboldu.

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Dünya bu anlara kilitlendi: Türkiye Bodrum’dan İzledi: Gökyüzü kızıl renge büründü - Resim: 5

Doğa olayını izlemek için erken saatte uyanan tatilcilerden bazıları, "Böyle bir şeyi ilk kez canlı izledik. Deniz kenarında gün doğumuyla birleşince çok etkileyiciydi" diyerek duygularını paylaştı.

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Dünya bu anlara kilitlendi: Türkiye Bodrum’dan İzledi: Gökyüzü kızıl renge büründü - Resim: 6
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Dünya bu anlara kilitlendi: Türkiye Bodrum’dan İzledi: Gökyüzü kızıl renge büründü - Resim: 7

Turgutreis Akçabük Koyu'nda tatilciler tutulmayı izlerken cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi.

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Dünya bu anlara kilitlendi: Türkiye Bodrum’dan İzledi: Gökyüzü kızıl renge büründü - Resim: 8
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Dünya bu anlara kilitlendi: Türkiye Bodrum’dan İzledi: Gökyüzü kızıl renge büründü - Resim: 9
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