Tüm dünyanın ilgiyle beklediği doğa olaylarından biri olan ay tutulması, bu sabah saat 06.33'te gerçekleşti. Tutulma Türkiye'de en net Muğla'nın turizm ilçesi Bodrum'dan izlendi.
Dünya bu anlara kilitlendi: Türkiye Bodrum’dan İzledi: Gökyüzü kızıl renge büründü
Tüm dünyanın merakla beklediği Ay tutulması sabah saatlerinde gerçekleşti. Türkiye’de en net Bodrum’da izlenen kızıl renkli Ay, doğada tatil yapanlara çıplak gözle izlenebilen unutulmaz bir görsel şölen sundu.Kaynak: İHA
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gerçekleşen tam tutulma, Bodrum'un Turgutreis ilçesi Akçabük Koyu'nda tatil yapan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.
Koyda kamp ve tatil yapan yerli ve yabancı turistler, muhteşem doğa olayını çıplak gözle izledi ve cep telefonlarıyla kayda aldı.
Saat 06.33'te tam tutulmanın gerçekleşmesiyle birlikte ay, kızıl bir renge büründü. Tutulmanın ardından ay ufukta batarken yavaş yavaş gözden kayboldu.
Doğa olayını izlemek için erken saatte uyanan tatilcilerden bazıları, "Böyle bir şeyi ilk kez canlı izledik. Deniz kenarında gün doğumuyla birleşince çok etkileyiciydi" diyerek duygularını paylaştı.
Turgutreis Akçabük Koyu'nda tatilciler tutulmayı izlerken cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi.