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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, Balıklı Mahallesi'nde 3 katlı bir evin 2'nci katında mutfakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde yaşayan A.K. (66), yangına müdahale etmek için mutfağa girdiği sırada mutfak tüpü patladı.

Patlamada A.K. ile evde bulunan K.A. (68), Y.K. (56), F.K. (66) ve E.A. (59) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mesudiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, yaralıları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.