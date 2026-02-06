Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa çok yakın 43,5340 seviyesinden kapattı.Saat 09.45 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,2 değer kazanarak 43,6140’tan alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 51,5010’dan, sterlin/TL ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 59,2400’dan işlem görüyor.Dolar endeksi ise yüzde 0,1 gerileyerek 97,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD’de yayımlanan son makro veriler, iş gücü piyasasında yavaşlama sinyalleri verirken, para piyasalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) hazirandan önce faiz indirimine gidebileceği beklentileri yeniden öne çıktı.Dün açıklanan JOLTS açık iş sayısı, Aralık 2025’te 6 milyon 542 bin seviyesine gerileyerek Eylül 2020’den bu yana en düşük rakamı gösterdi. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 31 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 22 bin artarak 231 bine yükseldi ve piyasa tahminlerini aştı.

Bu verilerin etkisiyle Fed’e yönelik faiz indirimi beklentilerinde hafif genişleme yaşanırken, son iki günde güçlenen dolar endeksi bugün sınırlı da olsa değer kaybetti.Bugün açıklanması beklenen ve tarım dışı istihdam ile işsizlik oranını da içeren istihdam raporu, ABD’de hükümetin kısmi kapanması nedeniyle ertelenmişti.

Hükümetin normal çalışmaya dönmesiyle güncellenen takvime göre rapor, 11 Şubat Çarşamba günü yayımlanacak.Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi verisinin, yurt dışında ise Almanya sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi ve ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğini ifade etti.