Ölümle burun buruna gelen Hakan Taşıyan’ın abisi son durumu açıkladı

Hakan Taşıyan’ın Ankara’da hastaneye yatırıldığı ve kalp krizi geçirdiği haberi hızla yayıldı. Yaklaşık on gündür tedavi gören ünlü sanatçının süreci, kalp krizi şüphesiyle başlamış; ancak daha önce geçirdiği böbrek naklinin yol açtığı komplikasyonlarla başka bir boyuta taşınmıştı.
“Güz Gülleri” şarkısıyla bir döneme damga vuran arabesk müziğin güçlü seslerinden Hakan Taşıyan, 2021 yılında ölümle burun buruna gelmişti. Karaciğer ve böbrek nakli olan sanatçı, yedi ay süren yoğun tedavinin ardından taburcu edilmişti.
Sevenlerini endişelendiren son gelişmeyle Hakan Taşıyan’ın on gündür hastanede olduğu ortaya çıktı.
Abisi Fikret Taşıyan, sağlık durumunu şu sözlerle özetledi:
"Hakan iyiye gidiyor, keyfi yerine geliyor, yakında taburcu olmayı bekliyoruz"
ZİYARET YASAK
Fikret Taşıyan sözlerini şöyle devam ettirdi: "Hakan'ın genel sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Her gün onlarca kişi ziyarete geliyor ama mikrop kapmaması için kimseyle görüşmesine izin verilmiyor. Hakan'ı ayakta tutan şey, sevenlerinden ve hayranlarından gelen binlerce mesaj, iyi dilek ve dua oldu."
Sabah gazetesinden Ömer Karahan’ın haberine göre; “Hakan Taşıyan, 10 gündür hastanede tedavi görüyor. Kalp krizi şüphesiyle hastaneye giden sanatçının, tedavi süreci olumlu ilerliyor.”
“Öte yandan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da süreci yakından takip etmesi, doktorlarımızın ilgisi ve desteği de bizim için moral oldu. Allah herkesten razı olsun.”
KARDİYOLOJİK RİSK DÜŞÜK, TEDBİR ÜST DÜZEYDE
Prof. Dr. Balcı’nın açıklamasına göre; Hakan Taşıyan hastanelerine göğüs ağrısı ve kalp krizi şüphesiyle başvurdu. İlk kontrollerin ardından koroner yoğun bakım ünitesine alınan sanatçının kardiyolojik riskinin düşük olduğu belirlendi. Ancak geçmişteki ağır operasyonlar nedeniyle en ufak riske dahi izin verilmemesi kararı alındı.
HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?
Hakan Taşıyan, Türk arabesk ve fantezi müzik dünyasının sevilen şarkıcılarından biridir. Besteci, söz yazarı ve oyuncu olan sanatçı, 1 Nisan 1973’te Ankara’da dünyaya geldi.
Annesi Trabzonlu, babası Diyarbakırlı olan Taşıyan, kalabalık bir ailenin evladıdır (kardeş sayısı kaynaklara göre 9 ile 13 arasında değişir).Çocukluğundan beri müziğe yatkın olan sanatçı, babasının klarnet çaldığı düğün salonları ve meyhanelerde saz çalarak büyüdü.
Askerlik döneminde sesiyle dikkat çeken Taşıyan, komutanlarının desteğiyle 1996’da ilk albümü “Hesabım Bitmedi”yi çıkardı.
1997’de çıkan “Sensiz İki Gün” albümüyle tanınırlığı arttı. Ardından “Gözün Sevem”, “A Canım Kıymetini Bilemedim” ve özellikle “Güz Gülleri” gibi eserlerle arabesk severlerin gönlünde yer edindi.
Müslüm Gürses tarzına yakın yorumuyla bilinen Taşıyan, kariyeri boyunca pek çok albüm yayınladı ve televizyon dizilerinde oyuncu olarak da yer aldı.
Hayatında ciddi sağlık sorunları yaşayan sanatçı; 2021’de karaciğer ve böbrek nakli geçirdi, 2026 başında ise kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ve böbrek nakli sonrası komplikasyonlarla yoğun bakım süreci yaşadı.
Evli olan sanatçı (eşi Funda Taşıyan), 2002 doğumlu Ramazan Haktan adlı bir oğul babasıdır.
Popüler şarkılarından bazıları: Güz Gülleri, Sensiz İki Gün, Hesabım Bitmedi, Gözün Sevem, Ağla Gözüm.