Ölümle burun buruna gelen Hakan Taşıyan’ın abisi son durumu açıkladı

ZİYARET YASAK

Fikret Taşıyan sözlerini şöyle devam ettirdi: "Hakan'ın genel sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Her gün onlarca kişi ziyarete geliyor ama mikrop kapmaması için kimseyle görüşmesine izin verilmiyor. Hakan'ı ayakta tutan şey, sevenlerinden ve hayranlarından gelen binlerce mesaj, iyi dilek ve dua oldu."