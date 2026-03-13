Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti’nden sonra Doktor Başka Hayatta ile ekranlara döndü. Pazar akşamları yayınlanan dizinin yeni fragmanını “Pazara inş nöbet koymazlar da Doktor Başka Hayatta izleriz” esprisiyle paylaşan oyuncu, sosyal medyada gündem oldu.
Doktor Başka Hayatta’nın Elif’i Sıla Türkoğlu'nun paylaşımı güldürdü: Komik nöbet mesajı
Sıla Türkoğlu, başrolünü üstlendiği Doktor Başka Hayatta dizisinin yeni bölüm fragmanını esprili bir notla paylaşarak sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dizinin tutkulu izleyicileri, bu eğlenceli paylaşımı yorumlarla adeta yağmur gibi yağdırdı.Cansu İşcan
Kızılcık Şerbeti ile geniş bir hayran kitlesi kazanan oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni dizisi Doktor Başka Hayatta ile ekranlara güçlü bir dönüş yaptı. Başrollerde Sıla Türkoğlu’nun yanı sıra İbrahim Çelikkol, Şebnem Hassanisoughi, Bertan Asllani, Ferit Aktuğ, Esra Akkaya, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı ve Merve Bulut gibi yetkin isimler yer alıyor.
Pazar akşamları ekrana gelen dizi, ilk bölümüyle reyting listelerinde ikinci sıraya yerleşerek çok iddialı bir başlangıç gerçekleştirdi.
ENİ BÖLÜM PAYLAŞIMI
Dizide dahiliye uzmanı karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, yeni bölüm fragmanını esprili bir notla paylaşarak takipçilerini gülümsetti. Türkoğlu paylaşımında, “Pazara inş nöbet koymazlar da Doktor Başka Hayatta izleriz” ifadelerini kullandı. Bu mizahi paylaşım kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı ve pek çok kullanıcı, oyuncunun gönderisini alıntılayarak yorumlarda bulundu.
SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?
Sıla Türkoğlu, Türk oyuncu olarak tanınan genç bir sanatçıdır. 18 Nisan 1999 tarihinde İzmir'in Bornova ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi'nde tamamladı, lise yıllarında oyunculuk eğitimi alarak bu alana yöneldi.
Oyunculuk kariyerine 2018 yılında Ağlama Anne dizisinde konuk oyuncu olarak adım attı. Ardından 2019'da Yemin dizisinde Suna karakterini canlandırdı, asıl çıkışını ise 2020-2022 yılları arasında Kanal 7'de yayınlanan Emanet dizisinde Seher rolüyle yaptı (diziden 416. bölümde ayrılmıştır).
En büyük popülerliğini ise 2022'den itibaren Show TV'de yayınlanan ve büyük başarı yakalayan Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Doğa’ karakteriyle kazandı. Bu rolle geniş bir hayran kitlesine ulaştı, Altın Kelebek Ödülü gibi prestijli ödüllere aday gösterildi.
Son dönemde Doktor Başka Hayatta dizisinde başrol olarak (dahiliye uzmanı Elif karakteri) ekranlara dönmüş, bu projede İbrahim Çelikkol gibi isimlerle birlikte yer almıştır.
Sosyal medyada (@silaaturkoglu) aktif olan oyuncu, esprili paylaşımları ve doğal oyunculuğuyla sıkça gündem oldu. Boyu yaklaşık 1.68 m, kilosu ise 55 kg civarında. Özel hayatı hakkında detaylı bilgi paylaşmamakta, genellikle kariyerine odaklanmaktadır.
Sıla Türkoğlu'nun özel hayatı ve ilişkileri, magazin gündeminde sıkça yer alan konulardan biri oldu. 2022-2023 civarında oyuncu Alp Navruz ile uzun süre aşk yaşadığı ve bu ilişki magazinde geniş yer bulmuştu. Ayrıca Doğukan Güngör gibi isimlerle de kısa süreli anıldığı dönemler oldu. Bazı kaynaklarda Halil İbrahim Ceyhan ile ilişki iddiaları çıkmış olsa da bunlar doğrulanmadı.
Sıla Türkoğlu, 2024 sonlarından itibaren Ata Ayyıldız ile ilişki yaşamaya başladı ve bu ilişki hızla ilerledi. Çift, sık sık birlikte tatil fotoğrafları paylaştı, romantik anlarını sosyal medyada sergiledi.
Ağustos 2025'te İtalya'nın Como Gölü'nde Ata Ayyıldız'dan romantik bir evlilik teklifi aldı ve Sıla "evet" demişti. Bu gelişme sonrası evlilik hazırlıkları başladı, 2025-2026 döneminde Bodrum'da düğün planları yapıldığı haberleri çıkmıştı. İlişkileri mutlu ve istikrarlı olarak tanımlanmakta, sık sık aşk pozları ve tatil kareleri paylaşıyor.
DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ
Doktor: Başka Hayatta, 2026 yılında NOW platformunda yayınlanan Türk dram dizisidir. İtalyan yapımı ünlü dizi DOC - Nelle tue mani'den (Doc – In Your Hands) uyarlanan yapım, hafıza kaybı, kimlik arayışı, ikinci şans ve vicdan temalarını işleyen duygusal ve tıbbi dram türünde bir hikaye sunar.
Konu: Başarılı ve dahi bir cerrah olan Prof. Dr. İnan Kural (İbrahim Çelikkol), öfkeli bir hasta yakını tarafından ağır bir silahlı saldırıya uğrar.
Mucizevi şekilde kurtulur ancak uyandığında son 12 yılını tamamen unutmuştur. Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi'nin şefi olarak döndüğü hayatında, kendisini yabancı bir dünyada bulur. Eski ilişkileri, kariyeri ve sevdikleri ona yabancı gelirken, hafızasının sustuğu yerde vicdan, sezgiler ve insan olmanın sorumluluğu devreye girer.
Dizide İnan'ın eski hayatının izlerinden uzak, "başka bir hayatta" yeniden başlaması ve kimliğini sorgulaması anlatılır.
BAŞLICA OYUNCULAR VE KARAKTERLER
• İbrahim Çelikkol: Prof. Dr. İnan Kural (dahi şef doktor, hafıza kaybı yaşayan baş karakter)
• Sıla Türkoğlu: Uzm. Dr. Elif (dahiliye uzmanı, İnan'ın hayatındaki önemli kadın)
• Şebnem Hassanisoughi: Aylin
• Bertan Asllani: Toprak
Diğer önemli isimler: Güven Murat Akpınar, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı, Berk Özgür, Esra Akkaya, Merve Bulut, Aysun Demir, Özge Oneill Sarımola, Mert Yavuzcan, İhsan İlhan