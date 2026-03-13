Doktor Başka Hayatta’nın Elif’i Sıla Türkoğlu'nun paylaşımı güldürdü: Komik nöbet mesajı

Sıla Türkoğlu'nun özel hayatı ve ilişkileri, magazin gündeminde sıkça yer alan konulardan biri oldu. 2022-2023 civarında oyuncu Alp Navruz ile uzun süre aşk yaşadığı ve bu ilişki magazinde geniş yer bulmuştu. Ayrıca Doğukan Güngör gibi isimlerle de kısa süreli anıldığı dönemler oldu. Bazı kaynaklarda Halil İbrahim Ceyhan ile ilişki iddiaları çıkmış olsa da bunlar doğrulanmadı.