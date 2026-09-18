Havaların serinlemesiyle kombiler yeniden yanmaya başlarken, doğal gaz faturalarındaki kademeli fiyatlandırma sistemi vatandaşın cebini zorlayacak.
Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Yüzde 70 zamlı ödeyecekler
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte doğal gaz tüketimi artarken, faturaları doğrudan şişiren 'kademeli tarife' uygulaması yeniden gündemde.Kaynak: Diğer
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Nisan ayında devreye alınan uygulamaya göre, abonelerin aylık tüketimi belirlenen sınırın altında kalırsa "Kademe-1", bu sınır aşılırsa "Kademe-2" tarifesi üzerinden ücretlendiriliyor.
Sistemin en kritik ve faturaları katlayan detayı ise limit aşıldığında ortaya çıkıyor. Tüketim sınırı geçildiği an, sadece limiti aşan miktar değil, o ay kullanılan doğal gazın tamamı daha yüksek olan Kademe-2 fiyatından hesaplanıyor.
BOTAŞ'ın 4 Nisan tarihli güncel tarifesine göre, konutlarda Kademe-1 için metreküp fiyatı 10,62 TL olarak uygulanırken, sınırın aşılmasıyla devreye giren Kademe-2 fiyatı 18 TL'ye çıkıyor.
İki kademe arasındaki yaklaşık yüzde 70'lik bu devasa fark, limit aşımı durumunda faturalarda şok etkisi yaratabiliyor. Nihai tutara ayrıca sistem kullanım bedeli ve vergiler de yansıtılıyor.
Kademe-1 için uygulanan tüketim limiti tüm Türkiye'de sabit değil. Limitler, her ilin iklim şartları ve geçmiş tüketim verileri göz önüne alınarak aylara göre özel olarak belirleniyor.
İstanbul’da eylül ayında 29,23 metreküp olan sınır; ekimde 43,73, kasımda 101,71 ve aralık ayında 198,12 metreküpe çıkıyor.
Ankara’da eylül limiti 40,69 metreküp, ekim 76,86, kasım 161,63 ve aralık limiti 284,25 metreküp olarak uygulanıyor.
Erzurum’da soğuk iklimiyle bilinen Erzurum'da aralık ayı tüketim sınırı 319,60 metreküpe kadar ulaşıyor.
Fatura kesim tarihlerinin iki farklı ayı kapsadığı durumlarda mağduriyet yaşanmaması adına hesaplama her ay için ayrı ayrı yapılıyor. Bu doğrultuda, her ayın günlük ortalama tüketim limiti faturaya yansıtılıyor. Merkezi sistemle ısınan binalarda ise binanın toplam doğal gaz tüketimi hane sayısına bölünerek, her bir daire için tüketim miktarı üzerinden kademe hesaplaması gerçekleştiriliyor.