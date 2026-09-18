Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Yüzde 70 zamlı ödeyecekler

Fatura kesim tarihlerinin iki farklı ayı kapsadığı durumlarda mağduriyet yaşanmaması adına hesaplama her ay için ayrı ayrı yapılıyor. Bu doğrultuda, her ayın günlük ortalama tüketim limiti faturaya yansıtılıyor. Merkezi sistemle ısınan binalarda ise binanın toplam doğal gaz tüketimi hane sayısına bölünerek, her bir daire için tüketim miktarı üzerinden kademe hesaplaması gerçekleştiriliyor.