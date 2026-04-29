Kurum, bugüne kadar daha çok grup muafiyetleri gibi alanlara odaklanırken, ilk kez doğrudan bir sektörün rekabet yapısını düzenlemeye yönelik adım atıyor. Küle, gazetecilerle yaptığı değerlendirmede, özellikle televizyon ve dijital platformları kapsayan yeni bir tebliğ üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bu düzenleme yalnızca cast ve menajerlik ayrımını değil, aynı zamanda yapımlarda yeni oyunculara belirli oranlarda yer verilmesini de içerecek.

Planlanan düzenlemenin, dizi ve film sektöründeki rekabet eksikliğini azaltarak maliyetleri düşürmesi hedefleniyor. Uzun bölüm süreleri ve yüksek prodüksiyon giderlerinin, reklam bağımlılığını artırdığına dikkat çeken Küle, bu yapının da değişebileceğini ifade etti. Ayrıca yayıncıların sürekli aynı yapımcılarla çalışmasının önüne geçilmesi için sınırlamalar getirilebileceğini söyledi.

Rekabet Kurumu’nun bu tür düzenlemeleri hayata geçirme yetkisi bulunduğunu hatırlatan Küle, bunun kurum açısından bir ilk olacağını vurguladı. Hazırlanan tebliğin yalnızca dizi ve filmle sınırlı kalmayıp, ilerleyen dönemde müzik gibi diğer yaratıcı sektörlere de genişletilebileceği ifade ediliyor.

CAST İLE MENAJERLİK FAALİYETLERİ KESİN ÇİZGİLERLE AYRILACAK

Küle, kurumun daha önce cast ajansları, dijital platformlar ve sinema sektörü üzerine yürüttüğü soruşturmalar sayesinde önemli bir veri birikimi elde ettiğini belirtti. Yeni düzenlemenin temel hedeflerinden biri de sektörde rekabeti engelleyen yapıları ortadan kaldırmak olacak. Bu kapsamda cast ajansları ile menajerlik faaliyetleri kesin çizgilerle ayrılacak. Küle’nin ifadesiyle, “Ya cast hizmeti verilecek ya da menajerlik yapılacak.”

Ayrıca yapımcı-yayıncı ilişkilerinde çeşitliliği artırmak için yeni kurallar getirilecek. Aynı yapımcılarla tekrar eden iş birliklerinin sınırlandırılması, sektöre yeni oyuncuların ve farklı içeriklerin dahil edilmesini sağlayacak. Böylece hem yaratıcılığın hem de rekabetin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Dijital platformlar için de önemli değişiklikler yolda. Yayıncı ve yapımcı rollerinin ayrıştırılması planlanırken, münhasırlık anlaşmalarında da yeni düzenlemelere gidilecek. Bu sayede küçük ölçekli yapımcıların da sektörde daha fazla yer bulması bekleniyor.

Oyuncu seçimlerinde ise çeşitliliği artıracak adımlar öne çıkıyor. Yeni projelerde farklı yüzlere daha fazla şans verilmesi teşvik edilecek ve sürekli aynı isimlerle yapılan anlaşmaların rekabeti bozmasının önüne geçilecek.

Hazırlanan tebliğin; televizyon kanalları, sinema sektörü, dijital yayın platformları, cast ajansları ve menajerlik şirketlerinin yanı sıra Spotify gibi müzik platformlarını da kapsaması planlanıyor.