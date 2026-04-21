Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki Çakıllı köyünde, sağanak yağışın ardından yükselen sel sularında mahsur kalan bir çoban, kurtarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Olayın detaylarına göre, aniden bastıran şiddetli yağışlar bölgedeki dereleri taşırırken, ekili alanları da sular altında bıraktı. O esnada merada hayvanlarını otlatmakta olan çoban, etrafını saran su kütlesi nedeniyle hareket edemeyerek mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli yönlendirildi. Sert akıntıya ve arazi engellerine göğüs geren ekipler, çobanın bulunduğu noktaya ulaşmayı başardı.

Bot kullanılarak emniyetli bir bölgeye taşınan çoban, kontrol amaçlı sağlık görevlilerine sevk edildi. Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun yerinde olduğu belirtildi. Yağışların etkisini sürdürdüğü bölgede yetkililer; su baskınlarına karşı hazırlıklı olunması ve özellikle dere kenarlarından kaçınılması hususunda halka önemli uyarılarda bulundu.





