Ergani ilçesi kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında meydana geldi. İlkokulun bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti. Bu sırada ağacın altında bulunan Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ergani Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılar Serkan Yıldırım ile Kasım Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürene M.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KUZENLER: İSİMLERİ BELLİ OLDU

İhlas Haber Ajansının haberine göre: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan 3 çocuğun kuzen olduğu bildirildi. Kuzenlerden 2'si hayatını kaybetti.

Kasım Yıldırım (15), Serkan Yıldırım (15) ve Mehmet Yıldırım'a (15) yıldırım çarptı.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Görgü tanığı Zülfikar Kınık, sabah hayvanlara yem verirken 2-3 kere şimşek çaktığını belirterek, "Sonra baktım okulun yanında ses geliyor. Çocuğumu gönderdim. Çocuklar, 'baba üç kişi, yerdeler' dedi. Herhalde okulu temizlemeye gelmişlerdi. Amca oğulları. Başka köyden bizim köye temizlemeye geliyorlar. Gittiğimde köylüler Ergani Devlet Hastanesine götürmüştü" dedi.

Olayı haber alan aile fertleri sinir kirizi geçirdi.